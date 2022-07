Nuno Tavares, com vida difícil no Arsenal, está a caminho do Marselha

Nuno Tavares © Ben Stansall/AFP

Nuno Tavares está fora dos planos de Mikel Arteta e chega esta sexta-feira ao Marselha por empréstimo - a contratação de Zinchenko complicou a luta pela titularidade no Arsenal. A imprensa inglesa avança com um substituto para o lugar de Cristiano Ronaldo.

Com as portas para a titularidade praticamente fechadas, por ser a terceira opção do treinador espanhol Mikel Arteta, Nuno Tavares optou por representar a camisola dos vice-campeões franceses por uma temporada, num contrato que não prevê uma cláusula de opção de compra, avança o jornal O JOGO.

Depois de uma época de estreia em Inglaterra com 28 jogos, um golo e uma assistência por parte do lateral esquerdo de 22 anos, a realidade mudou. Kieran Tierney, jogador com quem o ex-jogador do Benfica dividiu a titularidade ao longo da última época, vai permanecer no plantel e Zinchenko chegou do Manchester City por 35 milhões de euros.

Nuno Tavares tem contrato com os "gunners" até 2025.

Também em Inglaterra, a imprensa inglesa avança com o nome do jogador que poderá ser o substituto para o lugar de Cristiano Ronaldo. Benjamin Sesko tem 19 anos e joga pelos austríacos do Salzburgo.

Segundo a Manchester Evening News, o treinador neerlandês Erik ten Hag estará à procura de um avançado móvel que possa fazer dupla com o francês Anthony Martial na frente de ataque e o jovem esloveno, apesar de não ser um ponta de lança, tem números significativos: leva 13 golos em 40 jogos pelo Salzburgo.

Cristiano Ronaldo continua com o futuro incerto em Old Trafford.