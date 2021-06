Nuno Tavares admite sair do Benfica em vídeo polémico com críticas a Grimaldo

O jogador do Benfica, Nuno Tavares © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Nuno Tavares, lateral esquerdo do Benfica, está envolvido num vídeo polémico que surgiu, esta sexta-feira, nas redes sociais. No vídeo publicado na rede social Instagram, na página daquele que será, presumivelmente, um amigo de Nuno Tavares, são proferidos termos menos próprios sobre o espanhol Alejandro Grimaldo, e depois de ouvir tudo, o jogador das águias Nuno Tavares diz: "Se não for no Benfica [que triunfar], é noutro sítio".

A TSF sabe que o Benfica já tem conhecimento deste vídeo e que está a avaliar todo o processo polémico a envolver Nuno Tavares, jogador formado na Academia do Seixal.

Os adeptos do Benfica não perdoam o jogador e já são muitas as críticas nas redes sociais ao defesa esquerdo das águias. Na maioria das mensagens, os adeptos consideram que o jogador português desrespeitou Grimaldo, colega de equipa, mas também o próprio clube.