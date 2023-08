Nych inicia defesa da amarela em dia de chegada ao Larouco

Artem Nych © Pedro Correia/Global Imagens

Por Lusa 17 Agosto, 2023 • 06:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ciclista russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) vai partir esta quinta-feira para a sétima etapa da 84.ª Volta a Portugal, com chegada ao alto do Larouco, vestido de amarelo, no regresso do pelotão à estrada após o descanso.

Cumprido o dia de descanso, Nych, de 28 anos, terá o primeiro teste à sua liderança, nos 162,6 quilómetros entre Torre de Moncorvo e o ponto mais alto de Montalegre, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.

O pelotão sai da vila do distrito de Bragança às 12:40 em direção à contagem de montanha de segunda categoria de Vila Flor, situada logo ao quilómetro 20,8.

A primeira meta volante do dia, em Valpaços (66,7), antecede a subida de terceira categoria do Alto do Barracão (81), seguindo-se o sprint intermédio de Boticas (116,3).

Os 109 ciclistas ainda em prova iniciarão, pouco depois, a escalada a Torneiros, uma primeira categoria de 4,6 quilómetros de extensão.

Já em Montalegre, o pelotão encontra a terceira meta volante da jornada (149,2), com a subida de quase 10 quilómetros da Serra do Larouco a terminar pelas 17:30.

Artem Nych lidera a geral, com o espanhol Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), a 27 segundos, e o suíço Colin Stüssi (Voralberg), a 30.