"O Angel Gomes ainda tem muito mais para mostrar"

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes e Bruno Sousa Ribeiro 03 Novembro, 2020 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Angel Gomes tem 20 anos, nasceu em Inglaterra, mas é filho do português Gil Gomes. O antigo avançado do Benfica, que foi campeão do mundo de sub-20 em Lisboa, na final frente ao Brasil.

Na noite do Bessa, o Benfica não conseguiu parar Angel Gomes, que está emprestado pelo Lille. O jovem internacional das camadas jovens inglesas, onde chegou a ser campeão do mundo de sub-17, foi formado no Manchester United mas no último verão, decidiu sair do clube inglês.

Gil Gomes diz que o filho "aceitou o desafio de Luís Campos para assinar com o Lille e relançar a carreira no Boavista por empréstimo do clube francês, e agora está no bom caminho, ainda tem muito para mostrar", diz o pai do jogador.

Nesta entrevista na TSF, o pai de Angel Gomes confessa ter ficado "muito feliz com a exibição do meu filho que ajudou a vencer o meu Benfica, estive atento à exibição dele".

Gil Gomes revela que sempre ajudou o filho a ganhar alguma experiência, "passei a ele o A, B, C do futebol, aproveitando também as minhas qualidades como antigo jogador", acrescentando, "que o Angel conseguiu mostrar um caminho de futuro ao ser um dos mais jovens a estrear-se na primeira equipa do Manchester United quando o treinador era José Mourinho, e isso também o ajudou bastante", destaca o antigo campeão do mundo de sub-20 em Lisboa.

O pai de Angel Gomes admite que "desde muito pequeno que ele mostrou que era um menino diferente, porque o seu brinquedo favorito foi sempre uma bola. A mãe também tem esses vídeos que estão guardados, porque mais tarde podem ser aproveitados para fazer um projeto especial", diz com orgulho Gil Gomes, o pai de Angel, que esta segunda-feira marcou um golo e fez uma assistência para o Boavista derrotar o Benfica por 3-0.