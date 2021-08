A atleta portuguesa Patrícia Mamona © José Coelho/Lusa

Patrícia Mamona já reagiu à conquista da medalha de prata, este domingo, no triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio e recordou que, no início do seu percurso, muito lhe disseram para não seguir a modalidade.

"Fazer parte da equipa dos 15 metros... lembro-me que quando comecei todos me diziam para não ir para o triplo porque era muito pequena, não tinha perfil para triplista. Agora estou aqui e faço parte das melhores do mundo, sou vice-campeã olímpica, a segunda melhor do mundo, com a segunda melhor marca do mundo", recordou à RTP Patrícia Mamona.

No final da prova, a emoção de Patrícia Mamona era mais do que muita.

"Estava a sentir-me muito confiante na qualificação, que para mim foi tranquila e sabia que este era um momento muito especial para mim. São 20 anos de triplo salto e estou orgulhosa de todos nós, da reação do público. Ainda há pouco disseram que Portugal era um país pequeno mas conseguia fazer coisas grandes, o apoio dos portugueses foi fenomenal, estou muito emocionada", explicou a atleta portuguesa.

A vice-campeã olímpica não se esqueceu de agradecer todo o apoio recebido.

"Neste momento só quero ver o meu treinador, que é a pessoa que também deveria estar no pódio comigo. É a pessoa que me viu na escolinha a correr desde nova, que viu que tinha algo de especial, me trouxe e fez de mim aquilo que sou hoje. Quero falar com a minha família. Portugal, muito obrigada. Somos pequenos, mas somos grandes", acrescentou Patrícia Mamona.

A atleta conquistou este domingo a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).

"Hoje foi um dia extraordinário"

A grande emoção de Patrícia Mamona também se fez ouvir na comitiva portuguesa, em Tóquio. Ainda em festa, José Santos, selecionador nacional de atletismo, não escondeu a felicidade.

"Muita emoção, ainda estou emocionado, como é lógico. Hoje foi um dia extraordinário com o quarto lugar da Auriol e agora com esta medalha de prata. Um concurso extraordinário da Patrícia Mamona, bateu duas vezes o recorde nacional na mesma prova", desabafou à TSF José Santos.

O selecionador nacional de atletismo espera que venham ainda bons resultados para os atletas portugueses.

"Temos ainda alguns atletas que vão estar presentes, o Nelson Évora, o Pedro Pichardo. Vamos ter também três atletas no triplo. Não podemos só contar com medalhas, temos também de contar com boas classificações, como foi o caso da Auriol hoje, que por cinco centímetros não ganhou a medalha mas esteve extraordinariamente bem, muito perto do recorde nacional", sublinhou o selecionador nacional de atletismo.