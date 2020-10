O apoio incansável da família a João Almeida

© Direitos Reservados

A família do português João Almeida fez questão de demonstrar o apoio ao então líder do Giro de Itália, na subida ao Stelvio. A mãe do ciclista de A-dos-Francos ajudou a pintar no asfalto "Força João Almeida", como se lê na imagem divulgada nas redes sociais.

Apesar do esforço fora e em cima da bicicleta, o ciclista português acabou por perder a camisola rosa na etapa mais dura de 207 quilómetros. O novo líder da classificação geral é o holandês Wilco Kelderman, da Sunweb, que acabou a etapa no quinto lugar.

Na sexta-feira, a 19.ª de 21 etapas liga Morbegno a Asti, em 258 quilómetros de perfil plano, antes de nova tirada de alta montanha no sábado e o contrarrelógio final, no domingo, em Milão.