O arguido com "barba e dente dourado" que agrediu Acuña e o medo de Ristovski

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes com Gonçalo Teles 10 Dezembro, 2019 • 15:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogador macedónio do Sporting Stefan Ristovski foi, esta terça-feira, ouvido no Tribunal de Monsanto, através de videoconferência, pelo coletivo de juízes que tem a braços a investigação do ataque a Alcochete.

O defesa reconheceu, através de uma fotografia que lhe foi mostrada, um arguido com "barba e um dente dourado", como um dos agressores na invasão de Alcochete. Ristovski especificou que esse mesmo arguido agrediu Acuña e que, por essa mesma razão, tinha interiorizado os pormenores da sua descrição física.

Na primeira pergunta a que respondeu, Ristovski admitiu não conhecer qualquer outro arguido além do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

Ao coletivo de juízes, o macedónio explicou que estava dentro do balneário e ao lado de Acuña quando o jogador argentino foi agredido com chapadas na cara e cabeça, pelo agressor "branco com barba e um dente dourado" que reconhecera na fotografia.

Ristovski viu também Battaglia a ser agredido, apesar de não conseguir pormenorizar agressão devido à "muita confusão dentro do balneário", com rebentamentos de petardos e tochas.

Alvos definidos

O jogador leonino recorda-se que os agressores procuravam jogadores em específico, como Acuña e Battaglia. Além do indivíduo que reconhecera, Ristovski lembra-se também de "dois indivíduos negros com cara tapada, apenas olhos e boca à mostra", dentro do balneário.

O macedónio recorda-se de ver, no exterior, entre 15 a 20 invasores, dos quais 10 a 15 forçaram a entrada no edifício e nas salas em redor do balneário, ameaçando os jogadores de que "os iam matar" e que tinham de "jogar melhor".

Ristovski sublinha que, durante os dois a três minutos de caos dentro do balneário, não viu qualquer elemento da força de segurança das instalações e que chegou a temer pela integridade física. Ristovski chegou mesmo a pernoitar num hotel com a família depois do ataque.

O lateral confirma também as feridas de Misic, Montero e Bas Dost na sequência do ataque.