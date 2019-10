O atleta que fintou a Parkinson e ganhou a prata no mundial de ténis de mesa

© Facebook/Damásio Caeiro

Damásio Caeiro sagrou-se vice-campeão mundial de ténis de mesa para doentes com Parkinson, este sábado, nos Estados Unidos. O atleta foi diagnosticado com a doença aos 51 anos, mas isso não o demoveu de continuar a praticar o desporto.

"Fui sempre insistindo. É claro que chorei um bocado no início, fiquei um bocado frustrado, porque as coisas que habitualmente fazia deixei de conseguir fazer. Depois, tive de me adaptar a uma nova realidade, a uma nova maneira de jogar, a uma nova raquete", começa por contar à TSF.

Foi com a raqueta adaptada - feita em madeira de mogno, que, em vez de um cabo convencional, tem uma placa com orifícios para os dedos -, que no sábado se sagrou vice-campeão mundial, nos Estados Unidos.



Damásio Caeiro fez mais de 50 modelos de raquete até encontrar a raqueta ideal (pelo menos, para já) para jogar ténis de mesa: "Digo sempre que o último modelo é o definitivo, mas depois vou sempre melhorando qualquer coisa. Se bem que é difícil melhorar. A que tenho agora é de madeira maciça. Gosto muito de trabalhar madeira. Difícil mesmo foi chegar ao design a que cheguei."

Como está desempregado desde que a doença o impediu de conduzir, Damásio Caeiro fez uma angariação de fundos no Facebook e recorreu à ajuda de amigos para poder participar na competição que decorreu em Nova Iorque.

O esforço valeu a pena até porque o ténis de mesa tem efeitos positivos na progressão da doença: "O ténis de mesa - está comprovado - ajuda a fazer avançar a doença mais devagar, ou seja, ajuda-nos a manter algum grau mínimo de reflexos que, não praticando este desporto, essa queda de reflexos acentua-se muito mais rapidamente. É muito bom nesse aspeto."

Damásio Caeiro não quer ficar por aqui e já só sonha em trazer o ouro para Portugal, no próximo campeonato.