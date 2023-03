"O Benfica é uma boa opção para Kokçu", garante treinador turco

© Olaf Kraak/EPA

Capitão do Feyenoord, peça indiscutível tanto na seleção turca como no clube que lidera a liga dos Países Baixos, a cotação de Orkun Kokçu subiu em flecha nas últimas temporadas. Emrah Bayraktar trabalhou durante vários anos com alguns dos mais promissores jovens talentos do futebol turco e considera, à conversa com a TSF, que Kokçu alcançou o topo no futebol neerlandês, e deve, no verão, dar o salto para outra realidade.

"Penso que pode ser uma boa opção para ele o Benfica. Acredito que está na hora de Kokçu deixar o futebol dos Países Baixos", concretiza o técnico turco.

Os números do jogador turco nesta temporada pulverizam as marcas anteriores. São 35 jogos com 12 golos apontados (cinco de grande penalidade), dois de livre direto.

"É um jogador com muito talento, com facilidade para jogar com ambos os pés. Habitualmente joga como um 8 ou como um 10, é um médio de características ofensivas", explica Emrah Bayraktar. No futebol da equipa de Roterdão, o Feyenoord, Kokçu também já atuou em terrenos mais recuados. "Nas últimas temporadas começou a atuar também como um médio mais defensivo, isto porque sabe como gerir a posse, variar flancos, guardar a bola num jogo de posse".

"Há mais um pormenor: ele não tem uma mentalidade habitual de um jogador turco: ele vem da formação de grandes clubes dos Países Baixos, cresceu naquela mentalidade, naquelas academias. Tem uma forma de pensar e de treinar mais próxima do futebol europeu. Na minha opinião o Benfica é uma excelente oportunidade para ele", aponta Emrah.

Afirmação e golos

A chegada do selecionador Stefan Klutz à equipa nacional turca coincide com a afirmação do médio nascido em 2000. "Ele tem jogado pela seleção depois da chegada de Stefan Klutz. Conquistou um lugar no 11 inicial [atua próximo de Salih Özcan e Hakan Calhanoglu]". Orkun soma 20 jogos pela equipa turca e dois golos.

"Na minha opinião ele pode ter sucesso em equipas que gostam de ter a bola. Vejo-o em equipas de Espanha ou de Portugal com potencial para evoluir. Já tenho alguma dificuldade em imaginá-lo a jogar no futebol inglês, no futebol alemão, num campeonato de muito contacto. Falo de um jogador talentoso mas que não se sente tão à vontade num futebol mais físico".