Julian Weigl, médio da equipa da Luz, afirmou que "o Benfica quer mostrar quem é o número um em Portugal". O internacional alemão falou, esta quinta-feira à tarde, ao canal do clube e elogiou a forma como tem trabalhado a equipa na pré-temporada.

O jogador disse que a equipa tem trabalhado muito bem e está preparada para fazer uma época melhor do que a anterior.

"Temos muita qualidade, é uma boa equipa com bons jogadores e com bom caráter. O treinador já é muito conhecido por aqui, dá muito à equipa, tem ideias muito claras e só temos é de aprender com ele. É um grande treinador com um bom estilo de futebol, ofensivo, e com aquilo que os adeptos gostam", explicou Julian Weigl.

O médio do Benfica, que jogou vários anos no Dortmund, na Alemanha, revelou ainda que esta pré-época tem sido das mais complicadas para ele.

"Estamos todos muito cansados, está a ser muito intenso, mas já conseguimos ver várias melhorias. Toda a equipa está a trabalhar forte para se adaptar às ideias do novo treinador. Ele tem uma ideia muito clara do futebol e do estilo de jogo que pretende, estamos a tentar chegar lá rapidamente", acrescentou o jogador dos encarnados.

Julian Weigl, nesta entrevista à BTV, disse que quer conquistar todos os títulos em Portugal na próxima época e chegar o mais longe possível nas competições europeias.