O "bonito caminho" que levou o futebol feminino a um recorde nas bancadas

"É reflexo de um crescimento sustentável." É desta forma que Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de Futebol, justifica, em entrevista na TSF, o novo recorde alcançado no futebol feminino em Portugal, no Estádio da Luz, este domingo, no dérbi entre Benfica e Sporting.

No dérbi lisboeta estiveram mais de 27 mil espetadores nas bancadas, um novo recorde nacional no futebol feminino, um número que "significa que o público em geral está a validar o crescimento sustentando de uma liga feminina em Portugal".

"Foi incrível que apenas em dois meses aumentamos a média em 80% de assistência de público em jogos de futebol feminino. Isto acontece no seguimento do nosso investimento sustentado e também devido ao aumento de praticantes, que tem sido superior a 25% por ano. Tem sido bonito o caminho que tem sido feito", afirma Mónica Jorge à TSF.

A diretora da Federação Portuguesa de Futebol, responsável pela pasta do futebol feminino, destaca os próximos passos para continuar a desenvolver o futebol praticado por mulheres em Portugal: "É dar continuidade ao nosso investimento e ao nosso crescimento. Nos últimos dez anos, houve mais de 50 milhões investidos na mentalidade. Há um plano estratégico efetuado, que tem continuidade, juntamente com os clubes e associações. Vamos ainda acrescentar mais empenho da nossa parte, da Federação Portuguesa de Futebol, e esperamos alcançar altos voos brevemente", projeta a dirigente e antiga selecionadora nacional.

Recorde-se que foi batido um recorde em Portugal, com 27.221 espetadores no Estádio da Luz para ver o Benfica-Sporting, do campeonato nacional de futebol feminino, jogo em que as leoas venceram por 1-0. O Benfica lidera a liga com nove pontos de vantagem para o SC Braga e o Sporting. Lembre-se também que, recentemente, a seleção feminina de futebol, conseguiu garantir pela primeira vez a presença num Campeonato do Mundo.