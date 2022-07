O cavalo foi retirado do tabuleiro de xadrez. Max Verstappen faz xeque-mate no GP de França

Max Verstappen venceu o Grande Prémio de França © EPA

A festa da Fórmula 1 chegou em tons de despedida ao circuito de Paul Ricard. O Grande Prémio de França encontra-se em risco de ser riscado do calendário da competição, mas, caso se efetive a saída, a pista não abandonou sem se tornar num tabuleiro de xadrez durante todo o fim de semana, com peças a mover-se em grande velocidade.

Na prova que marcou o início da segunda parte da época, Carlos Sainz, da Ferrari, e Kevin Magnussen, da Haas, sabiam que tinham de penalizar devido à troca de componentes do carro além do limite estabelecido para as 22 corridas do ano.

Após algumas penalizações e surpresas na qualificação, a partida era um dos momentos mais aguardados. Em poucos metros, vários pilotos subiram muitas posições importantes na classificação. Na pole position, Charles Leclerc manteve a liderança, apesar de estar a ser seguido de perto por Verstappen.

Os movimentos no tabuleiro mostravam-se fundamentais numa tarde de muito calor no sul de França. O neerlandês parou primeiro e o monegasco manteve-se em pista durante algumas voltas mas, antes de ser percetível a validade da tática da equipa italiana, a peça do cavalo de Charles Leclerc abandonou uma batalha que se avizinhava até ao final.

A partir do abandono do monegasco, Verstappen começou a jogar sozinho e distanciou-se do resto do pelotão. Mais atrás, Carlos Sainz conquistava posições rumo a um possível pódio após partir do fundo da grelha, mas acabou penalizado com cinco segundos por uma saída pouco segura das boxes.

O conjunto de problemas com alguns dos adversários foi aproveitado pela Mercedes que, depois de dar indícios para o que parecia um Grande Prémio difícil, levou o segundo e o terceiro lugar para Brackley, no Reino Unido - Lewis Hamilton e George Russell fecharam o pódio, respetivamente.

Paul Ricard encontrou algum encanto na hora da despedida. A partir do abandono do monegasco da Ferrari na volta 18, a corrida não foi emocionante, mas tornou-se bastante interessante. No final de um jogo de estratégias e algumas peças partidas, o xeque-mate foi alcançado pelo piloto da Red Bull, Max Verstappen.

O neerlandês voltou a disparar na liderança do campeonato do mundo de Fórmula 1, conquistando 233 pontos em 12 provas. Charles Leclerc fica, após o Grande Prémio de França, a 63 pontos do primeiro lugar - soma 170 no total - e Sérgio Perez, que terminou em quarto no circuito francês, continua no terceiro lugar da geral, mas aproximou-se do monegasco, com 163 pontos.