"O corpo parece que ferve." A experiência de um português que joga no Catar no verão

O jogador português, João Carlos Teixeira © Instagram de João Carlos Teixeira

Por António Botelho, enviado especial da TSF ao Catar 22 Novembro, 2022 • 16:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Prometeu muito em Portugal e agora joga na primeira divisão de futebol do Catar. João Carlos Teixeira foi entrevistado pela TSF, no Catar, e conta um pouco da experiência, como jogador, que tem vivido no país que está a organizar o Mundial.

Para ele, há uma grande dificuldade para quem é estrangeiro e escolhe o campeonato do Catar para seguir carreira: "Cheguei em junho e a sensação térmica era de 50 graus. Jogávamos à noite em estádios climatizados e não havia problema, mas treinávamos durante a tarde e não era fácil habituarmo-nos. O corpo parecia que ferve.", comenta o jogador.

No Catar há dois clubes que se destacam, o Al-Rayyn e o Al Sadd. João Carlos Teixeira joga no Umm-Salal, equipa do meio da tabela. clube onde "há apenas cinco jogadores profissionais. O resto é tudo jogadores locais. Alguns deles têm outros trabalhos. A Liga não é assim tão fácil. Correm como na Europa", explica o médio português.

Ouça a conversa com João Carlos Teixeira 00:00 00:00

João Carlos Teixeira vive com a família no Catar, numa das zonas mais luxuosas do país do Médio Oriente, desde o verão. O futebolista considera que as críticas e os avisos que se têm feito em relação ao país são exageradas: "A mensagem quase de medo que passam do Catar é completamente errada. Aqui vive-se muito bem, as pessoas são muito afáveis. É o país mais seguro do mundo. É claro que eles têm a cultura deles, são muito religiosos, mas temos de respeitar. As pessoas viajam muito para o Dubai e o Catar não é muito diferente do Dubai."

Neste momento, durante o Mundial, João Carlos Teixeira e outros jogadores, vão jogando uma taça com os árbitros do Mundial a arbitrarem, para os manter em forma durante a competição.