O encontro de Ronaldo com Messi e os portugueses que vão defrontar o FC Porto na Champions

A Liga dos Campeões regressa com grandes jogos em perspetiva. Dragão recebe muitos portugueses.

A Liga dos Campeões está de regresso para a nova temporada no seu formato habitual. Depois da competição ter sido adaptada numa final inédita a oito, disputada em Lisboa no passado mês de agosto, a liga milionário arranca com uma fase de grupos que promete grandes jogos.

O sorteio realizado esta tarde na Suíça ditou um encontro de velhos conhecidos da elite europeia. No grupo G, a Juventus de Cristiano Ronaldo vai defrontar o Barcelona de Lionel Messi e de Francisco Trincão. Ambas as equipas procuram há vários anos o objetivo de voltar a conquistar o título europeu, mas não tem sido fácil.

Na última edição da prova, marcada pela pandemia, os campeões italianos nem chegaram a garantir o passaporte para a capital portuguesa. Foram eliminados nos oitavos de final pelos franceses do Lyon. No início desta temporada, Cristiano Ronaldo admitiu que o objetivo é vencer todos os troféus que a Juventus disputar.

Já o Barcelona ainda está a sarar as feridas de Lisboa. O emblema catalão foi arrasado pelo Bayern de Munique, campeão europeu em título, no estádio da Luz. O célebre 8-2 deixou marcas no clube. Na sequência dessa humilhação, o verão foi muito quente em Camp Nou.

Messi num pesadelo em Lisboa © EPA

Recorde-se que Lionel Messi tentou rescindir o contrato com os catalães, recuando quando o caso esteve próximo de ir a tribunal devido à cláusula de rescisão astronómica: 700 milhões de euros. Após tomar a decisão de ficar em Barcelona, o craque argentino deu uma entrevista em que criticou, sem filtros, a presidência do clube liderado por Josep Maria Bartomeu.

Com o caso encerrado, o Barcelona começou a arrumar a casa. No final da temporada, sem qualquer título, o treinador Quique Setién foi demitido. Para o seu lugar, o Barcelona contratou o holandês Ronald Koeman, que já tinha garantindo um reforço português: Francisco Trincão.

Guardiola, Pedro Martins e Villas-Boas visitam Dragão

O único representante português em prova é o campeão FC Porto. Os dragões estavam no pote 1 no sorteio que ditou um encontro com um dos favoritos à conquista da prova. O Manchester City dos portugueses Bernardo Silva, João Canelo e, mais recentemente, Rúben Dias vão regressar a Portugal para defrontar a equipa azul e branca.

No Grupo C, o FC Porto vai ainda defrontar duas equipas com treinadores portugueses: o Olympiacos de Pedro Martins e Rúben Semedo e também o Marselha do portista André Villas-Boas. De resto há muitos portugueses espalhados pelas equipas que integram os oito grupos da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A Liga dos Campeões está de regresso ao Dragão © Twitter/FC Porto

No grupo A, o Bayern de Munique, que venceu tudo na última temporada, vai ter pela frente o Atlético de Madrid de João Félix, a par dos austríacos do Salzburgo e dos russos do Lokomotiv, onde joga o avançado português Éder.

Olhando para o grupo B, vemos que o Shakthtar Donestsk, do treinador português Luís Castro, irá visitar o Santiago Barnabéu para defrontar o Real Madrid, o clube que mais vezes venceu a Champions. Neste mesmo grupo, há ainda o Inter de Milão, finalista da última Liga Europa, e os alemães do Monchengladbach.

Já no grupo D, o Liverpool, de Diogo Jota irá encontrar os holandeses do Ajax e a equipa sensação da última edição da prova, os italianos da Atalanta. Por fim, no grupo H, os vice-campeões da Europa, o PSG de Neymar e companhia, irão ter pela frente o Manchester United de Bruno Fernandes, o Leipzig e os turcos do Basaksehir.