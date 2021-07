João Noronha Lopes, candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica © Lusa

Por TSF/Lusa 09 Julho, 2021 • 22:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, considera que o "fim do Vieirismo marca o fim de um ciclo" e por isso pede novas eleições para o clube encarnado. Para João Noronha Lopes, Rui Costa não tem condições para assumir o cargo.

"O Rui Costa não tem condições para ser presidente do Sport Lisboa e Benfica. Em primeiro lugar, não há legitimidade moral nem ética de Rui Costa nem de qualquer outro dirigente para assumir o cargo do Benfica, num regime que é essencialmente presidencialista. As pessoas votaram num presidente. O fim do Vieirismo marca o fim de um ciclo e neste ciclo de Luís Filipe Vieira estiveram presentes muitas das pessoas que estão atualmente nos órgãos sociais do clube e da SAD", disse, numa entrevista à TVI.

"Quem esteve com Luís Filipe Vieira, nas direções da SAD, nas direções dos órgãos sociais, não tem condições para ser presidente do Benfica sem a ir a votos. É é uma questão de legitimidade e ética", insistiu.

Considerando que este é "o momento mais negro da história" do clube da Luz, Noronha Lopes disse ainda que "o que já se sabe sobre o processo" 'Cartão Vermelho', que tem Luís Filipe Vieira como um dos quatro arguidos, já devia ter levado o presidente em função a renunciar ao cargo, "independentemente das medidas de coação" que venham a ser anunciadas.

"Acho escasso, acho pouco, esperava mais e tem de haver mais, para bem do Benfica", afirmou Noronha Lopes quando questionado sobre se a suspensão do mandato por parte de Luís Filipe Vieira não é suficiente, perante a gravidade dos acontecimentos.



Ainda assim, apesar de ser questionado, várias vezes, sobre se pondera voltar a candidatar-se à presidência no próximo ato eleitoral do clube, Noronha Lopes não deu uma resposta definitiva.



"É uma decisão de grande responsabilidade, que envolve ponderação do ponto de vista profissional e familiar. Ainda não chegou a altura de fazer essa ponderação", frisou.



Admitiu, no entanto, que deve ser assegurada a "estabilidade e tranquilidade" do clube no curto prazo, mas lembrou que não se podem "sacrificar os interesses do Benfica em nome de uma tranquilidade que não se sabe até quando vai durar", após a nomeação de Rui Costa para o cargo de presidente.

"Deve ser fechado o empréstimo obrigacionista, completada a preparação das equipas, da formação, das modalidades, para a época que se avizinha. O que proponho é que haja uma gestão corrente para proteger os interesses do Benfica e que sejam marcadas eleições antecipadas no prazo mais rápido possível", apontou.



O antigo candidato à presidência, de resto, iniciou a entrevista à TVI antes das primeiras declarações de Rui Costa como presidente dos 'encarnados', às quais assistiu em estúdio, após ser interrompido para a transmissão em direto desse ato no relvado do Estádio da Luz.



Rui Costa, que assumiu a presidência do Benfica, após Luís Filipe Vieira ter suspendido o mandato, face ao processo 'Cartão Vermelho', disse hoje que está ciente da "responsabilidade assumida" e do que os benfiquistas esperam de si.



O empresário e presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de 72 anos, foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.



Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".



Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.



No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".