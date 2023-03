O futuro do futebol de formação em Portugal em debate

© Pixabay (arquivo)

Por António Botelho 29 Março, 2023 • 11:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A importância do futebol de formação no sucesso internacional do futebol português vai estar em discussão em Ermesinde, numa conferência promovida pelo jornal O JOGO.

"Somos, inequivocamente, dos países que exportam mais talento para o estrangeiro", diz à TSF Vítor Santos, diretor do jornal O Jogo, que promove esta quarta-feira a primeira conferência sobre o presente e o futuro do futebol de formação.

Vítor Santos sublinha que este tema tem uma grande relevância no país, por um lado, porque os grandes clubes são compostos por muitos jogadores com formação local, e por outro lado, porque a exportação destes profissionais é um dos fatores decisivos para a sustentabilidade do futebol nacional.

Ouça as declarações de Vítor Santos. 00:00 00:00

O evento vai contar com a presença de vários convidados, entre os quais o coordenador de formação do Futebol Clube do Porto e do Sporting de Braga, Filipe Ribeiro e Hugo Vieira, o líder da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves e o presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol, Artur Fernandes.

Ouça as declarações de Vítor Santos. 00:00 00:00

A conferência vai decorrer esta quarta-feira no Fórum Cultural de Ermesinde, entre as 10h e a 13h, e é destinada para os pais, filhos, adeptos ou para quem quiser compreender melhor o crescimento do futebol moderno.