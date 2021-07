© AFP

O avançado italiano Lorenzo Insigne protagonizou um momento que dificilmente não dará a volta ao mundo. Na primeira parte do embate entre a Itália e a Bélgica, jogo dos quartos-de-final do Euro 2020, o jogador do Nápoles mostrou toda a sua qualidade, apontando um dos golos do torneio.

Minuto 43, Insigne recebe a bola no meio campo, avança até à entrada da área, tira Tielemans do caminho, e remata em arco para o fundo da baliza de Courtois.

