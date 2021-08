O jogo da glória começou. Volta a Portugal com muitas limitações

© Nuno Veiga/Lusa

Há 42 páginas de regras para ler antes de sair para a estrada. O regulamento da Volta a Portugal faz adivinhar uma volta diferente, lembra o diretor da prova Joaquim Gomes. A distância para o público é promovida pela segurança apertada antes do prólogo em Lisboa. Será assim também nas partidas e chegadas noutros locais. As imagens de aglomeração de público nas provas de Itália ou Espanha não se podem repetir, avisa Joaquim Gomes.

"Há duas zonas distintas: a primeira é de isolamento quase total. Ciclistas, staff, policiamento que assegura a segurança da caravana. A nossa vida nas próximas semanas será qualquer coisa como: hotel, pequeno-almoço, corrida, hotel. Infelizmente ainda não será em 2021 que vamos voltar a ter aquele convívio habitual na prova." Já a segunda está reservada a outros elementos da organização, nela circulam os jornalistas, sempre à distância.

Com dezenas de turistas em ritmo de passeio na zona ribeirinha de Lisboa, quatro horas antes da partida oficial, dois ciclistas bascos da Euskadi comem à sombra, junto ao autocarro da equipa. Estão ali ao lado as peças que compõem as bicicletas da equipa basca. Passam por eles os técnicos da Movistar com bicicletas azuis e negras pela mão. São baixas, não chegam à cintura sequer, pequenas naves, para fazer brilhar os jovens que a equipa do World Tour - a "Liga dos Campeões" do ciclismo - traz a Portugal neste regresso à volta portuguesa.

Junto ao autocarro azul e branco da W52 FC Porto fazem-se os últimos ajustes nas rodas, dianteira e traseira. O autocarro da equipa tem um enorme protetor contra a luz solar. Está calor neste prólogo, 27 ºC. Também há vento. Que o diga Stephan Basset, o francês, primeiro a cair nesta volta. Basset perseguia uma boa marca nos 5,4 km do prólogo, caiu na última das poucas curvas do prólogo lisboeta.

"Nestes 5,4 quilómetros podemos ver já algumas diferenças interessantes - 10 ou 15 segundos - que não são desprevisiveis para os candidatos", comenta Joaquim Gomes.

"É a partir de amanhã que vamos começar a folhear este livro, aquilo a que chamo 'o jogo da glória'. Uma aventura enorme, onde todas as apostas acabam muitas vezes por cair por terra", explica o antigo ciclista, agora diretor da Volta a Portugal.