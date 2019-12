O mágico Boxing Day!

Tottenham Hotspur v Chelsea da jornada 18 da Premier League © Eddie Keogh/Reuters

Por TSF com A Economia do Golo 24 Dezembro, 2019 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O dia 26 de Dezembro é feriado nacional em Inglaterra desde 1871. Tal como todos os outros feriados em Inglaterra, se este calhar ao fim-de-semana, será movido para a segunda ou terça-feira seguinte. Este dia é comemorado apenas em alguns países, alguns deles historicamente ligados a Inglaterra como a Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e Canadá. É ainda festejado em alguns países europeus, maioritariamente da Europa Central e de Leste, tal como a Áustria, Alemanha ou Polónia, onde se dá a segunda celebração do Natal.

Tal como o futebol, também o Boxing Day teve origem em Inglaterra, numa tradição que já se estende há 8 séculos. As raízes exactas do nome são desconhecidas, no entanto há 2 teorias principais. No dia 26 de Dezembro, os criados recebiam dos seus amos uma "Christmas Box" com as prendas de Natal. Sendo dia de folga, os servos visitavam as respectivas famílias para celebrar em conjunto a quadra natalícia e para lhes oferecer as " caixas de Natal". Por outro lado, também nesta altura se angariavam esmolas para os mais necessitados. Tudo o que era recolhido era posto em caixas, que seriam colocadas dentro das igrejas no dia de Natal, para serem abertas no dia seguinte: o Boxing Day!

Em relação ao futebol, toda a excitação que envolve esta jornada começou há 159 anos. A 26 de Dezembro de 1860, o Hallam FC recebeu em Sandygate Road os rivais citadinos, o Sheffield FC. Estes são os 2 clubes mais antigos do mundo e Sandygate Road é reconhecido pelo Guiness como o estádio mais antigo do mundo.

O jornalista Teófilo Fernando conta-nos mais sobre a mítica jornada da Liga Inglesa 00:00 00:00

Em 1888-1889, dar-se-ia a época inaugural da história do campeonato inglês, e a Football League começou a enraizar a tradição. O Preston North End, futuro campeão, venceu o Derby County por 5-0 a 26 de Dezembro de 1888. A partir daí foi sempre a prosperar e o Boxing Day tornou-se a jornada rainha na Velha Albion.

Durante décadas jogaram-se partidas tanto no dia de Natal como no Boxing Day. Até 1965, quando o Blackpool recebeu e venceu o Blackburn Rovers por 4-2 no dia 25 de Dezembro. Este seria o último jogo da história do campeonato inglês no dia de Natal.

O Boxing Day mais memorável de sempre deu-se em 1963. Foram marcados 66 golos em 10 jogos, sendo de destacar as goleadas que aconteceram na imponente capital inglesa. O Fulham destroçou o Ipswich por 10-1 em Craven Cottage, ao passo que o Blackburn deslocou-se ao já extinto Boleyn Ground do West Ham para golear por 8-2. O futuro campeão Liverpool goleou o Stoke por 6-1, ao passo que o futuro vice-campeão Manchester United foi goleado na curta deslocação a Burnley, também por 6-1. Nesta jornada, apenas Everton e Bolton não conseguiram marcar qualquer golo. Mais recentemente, em 2007, ocorreu em Stamford Bridge um jogo que ficará gravado nos anais do Boxing Day. O Aston Villa de Martin O'Neill visitava o Chelsea, que já não era de José Mourinho, e protagonizaram uma ode ao futebol. Bis de Shevchenko para o Chelsea e de Shaun Maloney para o Villa, reviravoltas no marcador, 3 cartões vermelhos directos, penalties para ambas as equipas e um 4-4 final que deliciou os adeptos do futebol.

Por ser uma época festiva, a federação inglesa tenta organizar esta jornada de modo a que os adeptos não tenham de efectuar viagens demasiado longas, por exemplo evitar que o Brighton se desloque a Burnley ou que o Newcastle se desloque a Southampton e vice-versa. Na próxima quinta-feira, o jogo Tottenham vs Brighton abre as hostilidades, sendo ainda o baptismo do novo estádio dos Spurs neste dia tão especial para o futebol inglês. Destaque ainda para o derby de Londres entre o Crystal Palace e o West Ham, e ainda para o Man. United vs Newcastle, que também nos ofereceram um jogaço em 2012, um 4-3 final naquele que foi o último Boxing Day de Sir Alex no banco de suplentes. Quis o destino que o jogo grande desta jornada encerrasse as festividades! Esse ocorrerá no King Power em Leicester, onde a equipa local, a ocupar o segundo posto na tabela e a protagonizar uma temporada fenomenal, recebe o campeão europeu, mundial e destacado líder da Premier League, o Liverpool FC. Que comece o espectáculo e que sejamos brindados com muita magia!

Miguel Batista (A Economia do Golo)*

Esta rubrica é uma parceria TSF e A Economia do Golo

* Nota do Editor: O autor opta por escrever ao abrigo do anterior Acordo Ortográfico.