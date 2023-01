"O negócio está feito." Schmidt confirma acordo para a saída de Enzo para o Chelsea

© Gerardo Santos / Global Imagens

O treinador do Benfica anunciou no final da partida com o Arouca que o negócio entre o Chelsea e o Benfica para a transferência de Enzo Fernández está concluído.

"Falámos que o negócio está feito. Faz parte do futebol", disse Roger Schmidt à SportTV na flash interview, questionado sobre se tinha falado com Rui Costa sobre a saída do médio.

"O Benfica é muito maior do que um jogador. Precisamos apenas de jogadores que estejam felizes por jogar no Benfica, que sejam apaixonados", prosseguiu o técnico.