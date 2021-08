"O nosso desporto poderia fazer muito mais com outros meios"

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo © Filipe Amorim/Global Imagens

É com "grande felicidade" que o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo vê a conquista da medalha de ouro pelo atleta Pedro Pablo Pichardo nos Jogos Olímpicos de 2021. Em entrevista à TSF, Jorge Vieira diz, contudo, esperar que estes resultados levem a um maior investimento no desporto português.

Para Jorge Vieira, os Jogos Olímpicos são "a prova de fogo do desporto português e do desporto mundial ou do desporto português em confronto com o desporto mundial". Por isso, "quando conseguimos chegar ao topo do ponto mais alto do pódio é, obviamente, um momento de grande felicidade para todos, particularmente para o atletismo que, mais uma vez, contabiliza mais um campeão olímpico".

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo confessa que "anseia e luta" por estas medalhas, por considerar que são fundamentais para o desenvolvimento da modalidade, mas também para o país.

"Um país com um desporto mais desenvolvido é um país mais rico, sem qualquer dúvida. Há muita gente que ainda não compreendeu isto, mas eu espero que com estes resultados venham a compreender que o desporto tem de ter outro valor", sustenta.

Na perspetiva de Jorge Vieira, "os nossos políticos têm de entender, de uma vez por todas, que se o nosso desporto consegue fazer isto com os meios que temos, poderia fazer muito mais com outros meios".

"O desporto em Portugal ainda tem um percurso razoavelmente longo a percorrer nesse sentido, mas nós vamos ajudando, porque vamos dando com estes resultados um sinal claro de que temos potencialidade para crescer ainda mais", remata.

