O treinador de futebol do Sporting, Rúben Amorim, assumiu esta sexta-feira a candidatura ao título nacional e, para isso, deseja começar com o pé direito e conquistar já este sábado o triunfo na receção ao Vizela.

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os vizelenses, começou por fazer uma avaliação à pré-época, reconhecendo que "foi bem planeada".

"Foi uma pré-época como deve ser. Tivemos muitos jovens no grupo, que foram crescendo. Fomos testando a nossa forma de jogar. Tivemos alguns bons resultados, não ganhámos o último jogo (derrota com o Everton, por 1-0), mas a exibição foi boa", admitiu.

Para já, o Sporting tem apenas um reforço anunciado (Viktor Gyökeres), embora Rúben Amorim admita que possa chegar a breve prazo um médio (ao que tudo indica o dinamarquês Morten Hjulmand).

Já no que toca a saídas, estas foram várias, mas o treinador afirma que o cenário é diferente do da temporada passada, em que os leões viram sair vários titulares. Desta vez apenas Ugarte saiu.

"O Chermiti é um jogador com que contávamos, mas tivemos de fazer escolhas. Viktor Gyökeres tem características semelhantes. Fizemos um encaixe financeiro. Foi uma escolha do clube deixar Chermiti ir para o Everton. Fatawu e o Talongo vão rodar noutros clubes ou quem sabe sair. Poderemos receber mais um médio centro. Fatawu teve as suas oportunidades, surgiu o Catamo, que tem as mesmas características, por isso, queremos que ele cresça numa outra realidade", referiu.

Privado de Nuno Santos, que só irá começar a integrar os treinos sem limitações na próxima semana, Rúben Amorim quer começar o campeonato com uma vitória, depois outra e mais outra, até voltar a conquistar o título nacional.

"O nosso objetivo é ganhar ao Vizela e ganhar todos os títulos em Portugal. Depois do Vizela, pensar no jogo com o Casa Pia. O Sporting é candidato ao título. Sinto que a equipa é capaz e acredito nisso. É o nosso objetivo. É pensar jogo a jogo. Sabemos que o campeonato é muito difícil. Temos de baixar a média de golos sofridos em relação à temporada passada", admitiu.

Em relação ao defesa neerlandês St. Juste, o treinador dos 'leões' afirma que o Sporting está a fazer tudo para que este recupere da melhor forma possível e que é um jogador de classe mundial.

Questionado sobre o jogo da Supertaça de Portugal, sobre as questões de arbitragem, Rúben Amorim foi claro: "Não vou ter qualquer tipo de comentários. Estou apenas focado no Sporting".

O Sporting recebe este sábado o Vizela, às 20h30, em jogo da primeira jornada da I Liga, que será arbitrado por André Narciso, da AF Setúbal.