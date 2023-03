"O que importa é sermos flexíveis." Martínez surpreendido com "compromisso" dos jogadores

Roberto Martínez © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Rui Oliveira Costa 22 Março, 2023 • 18:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Roberto Martínez vai estrear-se esta quinta-feira como selecionador nacional e assegurou que vários sistemas táticos são possíveis, já que o importante é que a equipa seja "flexível".

"Queremos ser uma equipa com muita personalidade com bola, que a queira ter, que a recupere rápido. Jogar com três centrais ou não depende do adversário. Podemos defender com uma linha de cinco, com uma linha de três ou com uma linha de quatro", disse o treinador espanhol, assumindo ainda que é possível ter Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo em campo ao mesmo tempo: "O que importa é sermos flexíveis."

Outro destaque da primeira conferência de imprensa de antevisão de uma partida foi o "compromisso" dos jogadores, que Roberto Martínez garante tê-lo "surpreendido".

E, sobre os jogadores, não faltam elogios: "Portugal tem um balneário com uma capacidade incrível para tirar o máximo de todos os jogadores. Podem jogar em todos os estilos. Têm a capacidade técnica para jogar o tiki taka, têm a capacidade física para aproveitar as transições e vamos tentar combinar todos estes estilos."

Portugal teve uma baixa de última hora, já que foi detetada uma mialgia muscular em Diogo Costa. "Era um período tão curto que precisávamos de uma ajuda na baliza. Por isso, decidimos chamar o Celton, para nos ajudar nos treinos. O Diogo tem um problema muscular no ombro e não vamos correr riscos. O Celton estará na convocatória", explicou o técnico.

Sobre a partida, Roberto Martínez destaca o bloco defensivo baixo do Liechtenstein e afirma que é "sempre muito difícil" desmontar essas equipas.

Há outra garantia deixada por Roberto Martínez: "Agora, os jogadores com mais internacionalizações serão os que representam a equipa. Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e Bernardo Silva são os mais internacionais e serão os nossos capitães."

"Acredito que é um novo ciclo e um novo ciclo com o Cristiano faz-nos melhores. As decisões, vou tomá-las em campo. Este não é o momento de ser titular ou não. É o momento para estar empenhado e o empenho dos jogadores tem-me surpreendido", reiterou o técnico.

O Estádio de Alvalade tem lotação esgotada para a partida desta quinta-feira e Roberto Martínez agradece aos adeptos, "porque ver um estádio cheio é muito bonito".

Portugal entra em campo esta quinta-feira frente ao Liechtenstein, naquela que é a primeira partida da qualificação para o Euro 2024. No domingo também há jogo, dessa vez no Luxemburgo.