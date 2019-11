O relato dos golos que ficam na história do Flamengo de Jesus

O Flamengo de Jorge Jesus conquistou a Taça Libertadores, a mais importante competição de clubes da América do Sul.

Por TSF 24 Nov, 2019 • 00:14

O Flamengo de Jorge Jesus conquistou a Taça Libertadores, a mais importante competição de clubes da América do Sul.

Foi sofrer até ao fim. Não faltou emoção no jogo entre o Flamengo e o River Plate, perante 80 mil adeptos nas bancadas do Monumental de Lima e milhões pela televisão.

A equipa do Jorge Jesus viu-se a perder aos 14 minutos, com o golo Borré, que gelou a "torcida" vermelha. O momento decisivo estava marcado para o fim - Gabigol bisou, ao apontar dois golos aos 89 e 90 minutos, dando o título que fugia ao emblema do Rio de Janeiro desde 1981.

Do outro lado do Atlântico, a loucura tomou conta de todos, inclusive dos narradores. Ouça o relato emocionante de Luiz Penido, da rádio Globo.