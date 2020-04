O Santa Clara e o corte das operadoras. "Só queremos voltar a pôr comida na mesa"

O Santa Clara lamenta a decisão da Altice © Eduardo Costa/Lusa

O presidente do Santa Clara lamenta que a Altice - uma das operadoras televisivas que paga pelos direitos de transmissão dos clubes profissionais - tenha anunciado que não vai pagar as prestações relativas aos contratos em vigor até que o futebol seja retomado. Rui Cordeiro lembra que este valor representa grande parte do orçamento dos clubes profissionais.

Alexandre Fonseca o presidente executivo da Altice anunciou esta terça-feira em entrevista à Antena 1 que a operadora não vai pagar a prestação relativa ao mês de abril, e só retoma o pagamento das prestações quando o futebol em Portugal for retomado.

O presidente do Santa Clara recorda que os clubes sempre foram solidários com as operadoras. "O futebol português e clubes sempre foram muito solidários com as operadoras. Acredito que com o retomar do campeonato eles [operadoras, incluindo a Altice] possam retomar a normalidade do pagamento das prestações".

Para Rui Cordeiro, esta decisão da operadora de televisão vai criar "graves constrangimentos à grande maioria dos clubes, senão, a todos os clubes", que receberam em março a última prestação do contrato.

"O mais importante é que o campeonato regresse o mais rapidamente possível de forma que consigamos concluir a prova com segurança, para que possamos retomar os direitos televisivos, se foi essa a decisão da Altice", explica o dirigente açoriano, acrescentando: "Para que possamos pôr comida na mesa dos nossos trabalhadores, que é isso que é realmente importante."

O anuncio da Altice surge no dia em que a Federação Portuguesa de Futebol tem uma reunião agendada para o palácio de Belém com o Governo e representantes dos clubes profissionais.

O primeiro-ministro António Costa, recebe esta tarde os presidentes dos três "grandes" do futebol português, Luís Filipe Vieira (Benfica), Jorge Nuno Pinto da Costa (FC Porto) e Frederico Varandas (Sporting).

O encontro agendado para as seis da tarde vai decorrer na residência oficial do Primeiro-Ministro, em São Bento, onde também vai estar presente Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol..

A reunião tem como tema central a forma para retomar os campeonatos profissionais e o levantamento de restrições na área do desporto.

Rui Cordeiro revela que o Santa Clara não vai estar sentado à mesa durante o encontro, mas garante que a representação dos emblemas da 1ª liga está assegurada. "Sentimo-nos muito bem representados", garante o presidente do Santa Clara. "Só queremos uma janela de oportunidade para retomar a nossa atividade".

