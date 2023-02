"O Soares Dias está sempre a apitar o Sporting." José de Pina e Pedro Marques Lopes lançam o clássico

Pedro Marques Lopes e José Pina © Bruno Sousa Ribeiro/TSF

São os dois amigos, têm em comum a paixão pelo futebol, mas ambos divergem quanto à preferência clubística. José de Pina, humorista, escritor e argumentista português é sócio e adepto do Sporting, Pedro Marques Lopes, empresário e comentador de política, é do FC Porto.

José Pina e Pedro Marques Lopes lançam o clássico na TSF. 00:00 00:00

"O Soares Dias está sempre a apitar o Sporting", começa por dizer José de Pina perante os sorrisos de Pedro Marques Lopes. "É o principal avançado do Sporting", responde o comentador. Pina prossegue: "Não se compreende Soares Dias no apito e Godinho no VAR".

Mais a sério, José de Pina considera que o "Porto é favorito devido à intermitência do Sporting". Mas o humorista lembra que "o clube dá-se muito bem nos jogos grandes". Já Marques Lopes considera que o Porto vai mais frágil para o jogo devido à ausência de Octavio: "tenho a certeza que não joga".

Quanto a Paulinho, que vai poder jogar depois de despenalizado, Pedro Marques Lopes não vê qualquer problema. "O Paulinho é um bom jogador, mas eu até prefiro que jogue. Tenho mais receio do miúdo [Chermiti]", sublinha o comentador. José de Pina não está totalmente em desacordo: "Paulinho não é um ponta-de-lança. É mais um segundo avançado. Penso que vai jogar o clássico".

E para quem é mais decisivo o clássico? "É uma final", enaltece Pina, concordando Marques Lopes. "É uma final com objetivos diferentes para os dois clubes. O Porto se perder, eu acho que o título começa a ficar complicado e começa a haver uma luta a três. Para o Sporting é uma final porque até os play-off da Champions começam a ficar em perigo", lembra José de Pina. O Comentador e adepto do FC Porto não podia estar mais de acordo. Marques Lopes é da opinião de que se o Porto perder, renovar o título começa a ser uma miragem.