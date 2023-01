O sorriso de van Ewijk e o futebol alegre do lateral que pode chegar para o lugar de Porro

Milan van Ewijk (à direita) num lance dividido com Daley Blind (à esquerda) © Olaf Kraak/EPA (arquivo)

As capacidades físicas do atleta e a postura no balneário fazem o treinador Dirk Heesen considerar Milan van Ewijk um dos melhores laterais direitos da atualidade no futebol dos Países Baixos, mesmo sem jogar num dos clubes que lutam pelo título.

Eu estive com ele dois anos e meio, e agora tenho acompanhado a carreira dele. Mantém-se igual, o mesmo rapaz com o mesmo sorriso", aponta o antigo treinador do Den Haag.

Dirk Heesen fala de um jogador "para o futuro". 00:00 00:00

"É um jogador muito competitivo, rápido, mas também alguém que aprende com grande facilidade, algo que é muito importante para um jovem. Tem dado grandes passos na carreira, como a mudança para o Heerenveen. Criou grande impacto na equipa, um jogador que serve bem os companheiros com bons cruzamentos. É um jogador para o futuro", sustenta o antigo treinador do Den Haag, que trabalhou com o jogador no clube neerlandês (2018 a 2020).

Aos 22 anos, Milan van Ewijk vive um momento de afirmação num clube que está bem colocado no campeonato local. "É um dos melhores laterais da liga, nada fica a dever nada aos jogadores de Ajax ou PSV", considera o técnico.

"É um dos melhores laterais da liga." 00:00 00:00

A postura do atleta no Den Haag agradou a Dirk Heesen. "Eu nunca tive problemas com ele. Era um rapaz muito calmo, teve a mesma namorada durante muito tempo. Ele sabe o que quer da vida. Sempre mostrou que quer aprender todos os dias, mas também é divertido e está sempre a sorrir". Protagonista de um jogo alegre, que também impressiona os adeptos.

Ex-treinador avalia a atitude de van Ewijk. 00:00 00:00

"Dentro de campo mostra a mesma atitude para subir no terreno, fazer cruzamentos e tentar marcar golos", avalia o treinador. No contexto das seleções jovens dos Países Baixos, Ewijk ganhou espaço nos vários escalões até aos sub-21. "Na seleção também já faz a diferença. É por isso que, aqui, todos falam dele. Já houve rumores do interesse de um clube de Inglaterra que o quer comprar. E claro, há agora esse rumor de que ele vai para Portugal".

Jogador tem feito a diferença nas seleções jovens neerlandesas. 00:00 00:00

Na semana em que é associado aos leões para o lugar de Pedro Porro, Milan van Ewijk admitiu que pode mudar de clube. "Gostaria de terminar a temporada aqui, mas enquanto a janela estiver aberta, nunca se sabe o que vai acontecer", explicou o jogador ao Voetbal Internacional, nos Países Baixos.