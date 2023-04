"O Sporting pode surpreender na Europa"

Krasimir Balakov é visto como um dos melhores jogadores da história do Sporting © Wikimedia Commons

Krasimir Balakov, atualmente com 57 anos, ainda é visto como um dos melhores jogadores da história do Sporting.

Logo na primeira época de leão ao peito, em 90/91, chegou com os leões às meias-finais da Liga Europa, mas foram eliminados precisamente por uma equipa italiana: o Inter. Em entrevista à TSF, o búlgaro acredita, agora, que a história pode ser diferente.

"O Inter tinha uma equipa de sonho. O treinador era Giovanni Trapattoni e tinha jogadores como o Klinsmann e o Mathaus", começa por recordar o antigo camisola 10 da equipa de Alvalade.

"Foi uma eliminatória muito interessante mas perdemos e falhamos a final", conta à Balakov. O Sporting tinha empatado 0-0 em Alvalade, perdendo depois por 2-0 com golos de Lothar Mathaus e Jurgen Klinsmann. O Inter venceria a final frente à Roma.

No Sporting, Balakov jogava ao lado de jogadores como Fernando Gomes (antigo avançado do FC Porto), Jorge Cadete, Douglas, Oceano ou Tomislav Ivkovic, que era o guarda-redes. "Tínhamos boa equipa", lembra o búlgaro, mas "a atual tem capacidade para atingir a final". Balakov considera que não é fácil mas acredita que a equipa técnica e a direção já fizeram saber aos jogadores que esta "é uma possibilidade que não chega a cada dia, no futebol tudo é possível".

Atualmente, longe de Portugal, Balakov confessa à TSF que não perde um jogo do Sporting e que está confiante para o jogo desta quinta-feira frente à Juventus. "Estou muito confiante, pelo que tenho visto o Sporting tem uma equipa que ainda pode surpreender todos", vaticinou a antiga glória leonina.