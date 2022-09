O troféu mais desejado do mundo do futebol está em Portugal

© DR

É a primeira vez que o troféu passa pelos 32 países que se qualificaram para o Mundial. Gilberto Silva, campeão do Mundo em 2002, é quem transporta o troféu. É dos poucos que tem direito a tocar na taça, uma vez que só os antigos vencedores dos Mundiais e os chefes de estado dos países, o podem fazer.

Gilberto Silva ergueu o troféu há 20 anos pelo Brasil e explica agora as sensações de voltar a tocar naquela taça, feita de ouro maciço com seis quilogramas de peso: "uma sensação muito especial. Diferente de tudo o que vocês possam imaginar." E que expectativas tem este antigo internacional brasileiro, em relação à seleção canarinha, para este Mundial? "No Brasil as expectativas são sempre muito altas, mas muitas vezes nos frustramos. Já aconteceu algumas vezes. Mas a magia do futebol é podermos sonhar e termos expectativas", afirma Gilberto Silva.

No Qatar, há a hipótese de Brasil e Portugal encontrarem-se nos oitavos de final, um momento que seria bonito, diz o antigo internacional canarinho: "Seria maravilhoso, são duas grandes seleções! Sei o quanto é difícil jogar contra Portugal. Mas contra o Brasil, também é difícil. Se acontecer, vai ser um grande jogo."

O troféu fica algumas horas Portugal, no aeroporto militar de Figo Maduro, e depois continua viagem. Em Lisboa, fica uma réplica. O troféu original arranca em mais um voo especial em direção a outro país, que também vai estar representado no Qatar.