O vírus, o racismo e a morte de um Deus. As melhores frases de 2020 no Desporto

"Eles apareceram todos a correr. Parecia marcha de um pelotão de guerra."

Jorge Jesus, antigo treinador do Sporting, na sessão do julgamento da invasão à academia de Alcochete, 07-01-2020

"Sérgio Conceição incorpora totalmente os valores que [José Maria] Pedroto incutiu."

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, 07-01-2020

"Como sabem a vida pregou-me uma partida. Com o cancro, aprendi a viver o hoje e o agora. Mas merecia isto."

Jorge Fonseca, campeão do mundo de Judo, após ser condecorado com a Ordem de Mérito pelo Presidente da República, 10-01-2020

"O motociclismo português está de luto muito carregado. O Paulo era sempre uma alegria onde chegava e era muito boa pessoa."

Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo, sobre a morte de Paulo Gonçalves, na sequência de uma queda na 7.ª etapa do rali Dakar, Lusa, 12-01-2020

"Paulo Gonçalves morreu a tentar alcançar o sonho de vencer uma das mais duras e perigosas provas de rally do mundo, na qual foi sempre um digníssimo representante de Portugal, chegando a alcançar o segundo o lugar em 2015."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, 12-01-2020

"Um atleta de exceção, Paulo Gonçalves será lembrado como um exemplo de ética, altruísmo e sã competição."

António Costa, primeiro-ministro, 12-01-2020

"Estou bastante feliz por mim, pela minha família, por todas as pessoas que me apoiaram após o castigo que tive no ano passado [2018/19]. Há poucos meses estava castigado. Agora estou aqui a festejar a Taça da Liga."

Ruben Amorim, então treinador do Sporting de Braga, após vencer o FC Porto na final da Taça da Liga, 25-01-2020

"Não sou leão desde o berço, mas serei a partir de agora."

Bruno Fernandes, futebolista português, após a confirmação da sua transferência do Sporting para o Manchester United, 29-01-2020

"Bem, acima de tudo, é muito, muito bom jogador, e o seu cérebro é obviamente mais rápido do que muitos outros."

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, sobre Bruno Fernandes, 11-02-2020

"Não podia ter continuado naquele relvado [do Vitória de Guimarães]. Com os insultos que recebi, com os gritos de macaco, isso não era possível. Foi uma grande humilhação para mim. Como é que eu podia ter continuado a jogar quando as pessoas se estão a rir da cor da tua pele?"

Moussa Marega, futebolista do FC Porto, Rádio francesa RMC, 17-02-2020

"Não é só uma ofensa à dignidade do Marega enquanto ser humano e cidadão pleno, é também um atentado ao desporto e ao nosso modo de vida."

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, Lusa, 17-02-2020

"Não percebi por que fui chamado, a própria juíza disse-me que não era da responsabilidade dela. Eu nem sei onde é Alcochete."

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, durante a 31.ª sessão do julgamento da invasão à academia de Alcochete, 18-02-2020

"Quem diz que Cristiano Ronaldo é melhor do que Lionel Messi não entende de futebol."

Marco van Basten, antigo futebolista holandês, 29-02-2020

"A Páscoa costuma ser em abril e já estamos a falar de Jesus."

Bruno Laje, treinador do Benfica, sobre os rumores de um possível regresso de Jorge Jesus ao Benfica, 06-03-2020

"O futebol não pode ser considerado um mundo à parte, o futebol não é um mundo à parte. O futebol é hoje uma indústria e tem de ser tratado como o turismo, [...] como a distribuição e também como a cultura."

Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sobre o facto de António Costa ter dito que o futebol é um mundo à parte e não é uma das prioridades sociais, numa entrevista à SIC, 17-03-2020

"Olá malta! Hoje é o primeiro dia depois de eu saber o resultado do novo teste que fiz ao coronavírus, que deu negativo. Estou bem, como estava nos outros dias, mas saiu de cima de mim uma grande carga emocional."

Jorge Jesus, na altura, treinador do Flamengo, 19-03-2020

"Já servi o país, hoje vou voltar a fazê-lo enquanto o estado de emergência durar... e voltarei sempre que Portugal precisar. Vamos... vamos com tudo!"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, anunciando que irá integrar o corpo médico que estará disponível no combate à pandemia da covid-19, numa publicação no Instagram, 19-03-2020

"Todos gostaríamos de ter o futebol de volta já amanhã, mas, infelizmente, isso não é possível. E ninguém no mundo sabe quando voltará a ser o que era."

Gianni Infantino, presidente da FIFA, 02-04-2020

"O impacto é o maior da nossa existência em termos económicos em todas as áreas, portanto o futebol não foge à regra e vai sofrer esse impacto. A questão que se levanta é quais serão aqueles que vão conseguir sobreviver e aqueles que vão à bancarrota."

Artur Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol, Lusa, 07-04-2020

"Não compreendo como haverá mais risco em jogar à porta fechada, com todas as precauções, do que trabalhar numa linha de montagem ou num barco de pesca em alto mar."

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola de futebol, 28-04-2020

"Queremos dedicar este título de campeão de França 2019/20 a todos os profissionais de saúde e a outros heróis do quotidiano pelo compromisso nestas longas semanas. Têm toda a nossa admiração."

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, após a Liga Francesa de futebol ter sido dada como terminada e o clube declarado campeão, 30-04-2020

"O futuro do futebol, lamento dizê-lo, não está garantido. O futebol, durante muitos anos, parecia o centro da vida para muitas pessoas, mas, não aligeiremos as palavras, já todos percebemos que não é."

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, num artigo de opinião divulgado em vários jornais, 04-05-2020

"O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade."

Ricardo Quaresma, numa publicação nas redes sociais, condenando as declarações de André Ventura, líder do Chega, que sugeriu um 'plano de confinamento específico para a comunidade cigana', 05-05-2020

"Para nós [pilotos] vai ser como um dia de testes, provavelmente, ainda pior do que um dia de testes."

Lewis Hamilton, campeão mundial de Fórmula 1, sobre o regresso às pistas sem adeptos, 09-05-2020

"Não é aceitável que um clube [Estoril Praia, da II Liga] imponha o 'lay-off', imponha cortes salariais, receba apoios financeiros adicionais da LPFP e FPF e ainda pretenda apoio do Estado, isto é, dos portugueses. É inaceitável."

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, Lusa, 14-05-2020

"Durante os últimos meses da atual crise, todos vimos a importância do desporto e da atividade física para a saúde física e mental. O desporto pode salvar vidas."

Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional, 16-05-2020

"Só não sabemos o quanto [vão baixar os orçamentos do futebol e outras modalidades do Sporting para 2020/2021]. [...] Se esta pandemia tem sido há um ano, o Sporting colapsava financeiramente."

Frederico Varandas, presidente do Sporting, no canal televisivo da Federação Portuguesa de Futebol, 18-05-2020

"O futebol não mudou depois da II Guerra Mundial ou da I e não vai mudar por causa de um vírus."

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, 20-05-2020

"Se ter de ficar em casa já era chato, ficar confinado a um quarto sem contacto com a família deixa-nos revoltados. Perguntamo-nos porque é que o vírus nos atacou, mas ele tinha muito por onde se alojar nesta casa e ainda bem que me escolheu. Tinha algumas reservas para poder aguentá-lo e não queria que nada acontecesse aos miúdos."

Paulo Pereira, treinador do Óquei Barcelos, Lusa, 24-05-2020

"Se tiverem a coragem de dizer que fui absolvido por ter sido considerado inocente, posso começar a sair do meu confinamento de dois anos. [...] Agora posso recuperar de um crime violentíssimo de mutilação e assassinato de caráter que foi cometido contra mim."

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, à saída do Tribunal de Monsanto, em Lisboa, depois da leitura do acórdão do caso da invasão à Academia de Alcochete, 28-05-2020

"Vai ser diferente. Entrar num jogo oficial sem público, é como não ter os condimentos. É uma salada sem azeite, sal e vinagre. Mas, se tivermos fome, temos de comer na mesma."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, sobre os estádios sem público, Expresso, 02-06-2020

"Para Portugal é muito importante ter um FC Porto forte porque, infelizmente, é um dos poucos baluartes do Norte que resiste ao centralismo."

Pinto da Costa, na posse como presidente do FC Porto, 09-06-2020

"Todo o país se deve sentir muito feliz, sobretudo muito orgulhoso, porque esta escolha resulta não do acaso, mas de um trabalho eficiente, e de muita dedicação."

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, sobre a escolha de Lisboa para acolher a fase final da Liga dos Campeões de futebol, Lusa, 17-06-2020

"Foram muitos os dias a viver em família com o objetivo de chegar ao título, e estamos com um sentimento de dever cumprido."

Luís Castro, treinador português, que conduziu o Shakhtar Donetsk ao tetracampeonato na Ucrânia, 20-06-2020

"É preciso muita má-fé para transformar um agradecimento aos portugueses e designadamente aos profissionais de saúde que tornaram possível controlar a pandemia, e por isso sermos referidos e referenciados como um país seguro, num insulto aos profissionais de saúde."

António Costa, primeiro-ministro, quando questionado sobre algumas críticas em relação às suas palavras de que a fase final da Liga dos Campeões em Lisboa "é também um prémio merecido aos profissionais de saúde", 20-06-2020

"O nosso treinador, Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com grande elevação e disse-me que tinha o seu lugar à disposição. Entende que nesta altura as coisas não estão boas para o Benfica. Não quer dizer que não tenha qualidade e capacidade para dar a volta, mas neste momento não há condições para o fazer, pois parece que toda a gente quer que vá embora."

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, 29-06-2020

"O mais difícil é afastarmo-nos de algo em que acreditamos. E esse momento chegou. Muito obrigado. Que a onda vermelha volte rapidamente a apoiar a equipa nos estádios e a empurrá-la para novas conquistas. Agora, o mais importante é que o Benfica volte rapidamente às vitórias, como a de ontem... como a de amanhã. 'E Pluribus unum [de todos, um]'."

Bruno Laje, ex-treinador do Benfica, em mensagem aos adeptos, 07-07-2020

"Não tem havido casos de salários em atraso na I e na II Liga com esta dimensão. Em março, foi realizado o controlo financeiro e havia cinco clubes em incumprimento. Desses cinco, só um não regularizou: o Aves, invocando a pandemia e que o dinheiro vinha da China e não era possível pagar, uma desculpa de mau pagador, porque, do ponto de vista estrutural, já havia indícios de má gestão."

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, 23-07-2020

"[A Fórmula 1] é a demonstração inequívoca de que desporto, turismo e economia andam de mãos dadas e é importante para o setor [do desporto] ser reconhecido como um contribuinte líquido para a boa saúde financeira do país."

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, à margem da sessão de apresentação do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, a ser disputado no Autódromo Internacional do Algarve entre 23 e 25 de outubro, 24-07-2020

"Se alguém pensa que a pandemia não afeta o 'Barça', está errado. Isto afeta os grandes clubes europeus e o 'Barça', que é o clube europeu que ganha mais dinheiro, é o mais afetado."

Josep Maria Bartomeu, vice-presidente do FC Barcelona, Mundo Deportivo, 26-07-2020

"É inacreditável haver uma tourada com 50% de público, enquanto a um jogo de futebol ao ar livre não pode ir ninguém. Mas estamos em Portugal e manda quem pode. Não podemos fazer nada. (...) Uma festa sem convidados é como um baile sem orquestra. Falta o sal, a vida ao espetáculo."

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, ao Porto Canal, 29-07-2020

"Esperamos voltar a ter a hegemonia do futebol português e voltar a ganhar na Europa."

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, na apresentação de Jorge Jesus como novo treinador do clube, 03-08-2020

"Não vamos jogar o dobro, vamos jogar o triplo. [...] O Benfica tem um leque de jogadores com muito valor e, com a ajuda de outros, vamos fazer uma grande equipa e vamos arrasar."

Jorge Jesus, na sua apresentação como novo treinador do Benfica, 03-08-2020

"Hoje é um dos dias mais importantes e também mais difíceis da minha vida desportiva: chegou o momento de dizer adeus."

Iker Casillas, que não jogava desde maio de 2019, quando sofreu um enfarte num treino do FC Porto, 04-08-2020

"Estou sem palavras. Só me vieram à ideia os momentos difíceis por que passei. Estive perto de desistir, mas continuei devido às pessoas que estavam comigo."

António Félix da Costa, piloto português, num vídeo divulgado pela assessoria de imprensa, logo após a conquista do título de campeão mundial de Fórmula E, para carros elétricos, 09-08-2020

"Foi um jogo horrível. Uma sensação nefasta, uma pena. É duro, espero que sirva para alguma coisa, para que haja uma reflexão de todos sobre as razões de termos chegado a este ponto. O clube precisa de mudanças e não falo ao nível dos treinadores e dos jogadores, mas a nível estrutural. Sim, tocámos no fundo."

Gerard Piqué, defesa central e capitão do Barcelona, depois da derrota por 8-2 frente ao Bayern Munique, para a Liga dos Campeões de futebol, 14-08-2020

"Quando acabar o contrato, vou tirar um ano de folga e, depois disso, vou perceber se sinto ou não falta do futebol. Se não sentir falta, será o fim do técnico Jürgen Klopp."

Jürgen Klopp, treinador de futebol do Liverpool, Revista Sportbuzzer, 17-08-2020

"Fizemos história, hoje, para Portugal."

Miguel Oliveira, após ter conquistado a primeira vitória de um português no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, na Áustria, 23-08-2020

"Estou orgulhoso da minha equipa. Quando começámos em novembro [quando sucedeu a Niko Kovac], li nos jornais coisas como: há mais respeito pelo Bayern, mais medo do Bayern. O desenvolvimento da equipa nos últimos 10 meses tem sido sensacional. Usámos tudo o que estava ao nosso alcance, inclusivamente a suspensão pelo novo coronavírus."

Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern Munique, após a conquista da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer na final o Paris Saint-Germain, disputada em Lisboa, por 1-0, 23-08-2020

"[Lionel] Messi comunicou-nos que não irá comparecer aos treinos. Estamos a falar com o jogador e estamos a tentar arranjar a melhor solução para o clube e também para o próprio Messi."

Ramons Plantes, diretor desportivo do FC Barcelona, 26-08-2020

"Vou neste momento abrir o estado de emergência dentro do clube e percebermos como é que vamos trabalhar para que o clube fique solvente e possa funcionar."

Paulo Gomes, presidente do Vitória de Setúbal, 27-08-2020

"Jamais iria para tribunal contra o clube da minha vida. Por isso, vou ficar no FC Barcelona. [...] O presidente disse sempre que no final da época eu poderia decidir se queria ir ou ficar, mas, no final, ele não cumpriu a sua palavra."

Lionel Messi, internacional argentino, portal Goal.com, 04-09-2020

"Foi quase a prova dos meus sonhos. Nunca pensei conseguir estar na frente com os melhores atletas do mundo, muito embora seja esse o sonho. Depois de tantos anos a ver na televisão, estar lá a correr com eles é algo muito difícil de descrever."

Vasco Vilaça, depois de se sagrar vice-campeão mundial de triatlo em Hamburgo, Lusa, 05-09-2020

"A liberdade de expressão é, felizmente, algo que existe em Portugal. Da minha parte, não faço nenhum comentário, não tenho nada a dizer sobre uma matéria que não tem rigorosamente nada a ver."

António Costa, primeiro-ministro, sobre a sua inclusão na comissão de honra da recandidatura do presidente benfiquista, Luis Filipe Vieira, 12-09-2020

"Não será benéfico [a Luís Filipe Vieira] ligar a candidatura a António Costa. E explico: arrisca-se a que António Costa fique na história como o homem que asfixiou os clubes de futebol e matou as outras modalidades [ao não permitir o regresso dos adeptos aos estádios]."

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, O Jogo, 14-09-2020

"Estou de consciência tranquila e, se for condenado, no futuro, em algum dos processos de que nestes dias tanto se fala, serei o primeiro a tomar a iniciativa, saindo pelo meu pé da presidência do Sport Lisboa e Benfica."

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, 17-09-2020

"Ele [Ruben Amorim] cá ganhava 300 mil euros [por época], propus renovação por mais um ano a dobrar-lhe o salário, passar a ganhar 600 mil, mas quando há um clube [Sporting] que paga 2,5 milhões de euros não é possível, infelizmente, o Sporting de Braga acompanhar."

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, 17-09-2020

"É impossível a sobrevivência económica dos clubes, caso esta medida [proibição de públicos nos estádios] seja mantida durante muito mais tempo."

Frederico Varandas, presidente do Sporting, 25-09-2020

"Parabéns à Joana Vasconcelos e ao Fernando Pimenta pelos resultados alcançados na Taça do Mundo de Velocidade de canoagem. Um cumprimento especial ao Fernando Pimenta pela sua 100.ª medalha internacional. Os nossos atletas ganharam sete medalhas em Szeged, um orgulho para Portugal."

António Costa, primeiro-ministro, numa publicação no Twitter, 27-09-2020

"Tenho 71 anos, tenho a quarta classe, não falo inglês. Estou aqui para anunciar que me recandidato à presidência do Benfica e também para dizer que este será o meu último mandato."

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, 30-09-2020

"Não infringi qualquer protocolo [covid-19 imposto pelas autoridades], como andam aí a falar. [...] Isso que as pessoas estão aí a falar é tudo mentira, principalmente um senhor daqui de Itália, alguém cujo nome não vou referir, a dizer que eu não cumpri o protocolo."

Cristiano Ronaldo, numa publicação no Instagram, 16-10-2020

"As qualidades de um certo jogador não lhe dão autorização para ser arrogante e desrespeitoso para com as pessoas e para mentir. Além disso, quanto mais és conhecido mais responsabilidade tens, por isso deves pensar antes de falar para dar o exemplo."

Vincenzo Spadafora, ministro italiano dos desportos, agência ANSA, 16-10-2020

"No dia em que Frederico Varandas se dedicar à medicina, presta um grande serviço ao Sporting."

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, Porto Canal, 20-10-2020

"[Pinto da Costa] pode ter um grande sentido de humor, ser uma pessoa acima da média culturalmente e ter um currículo com muitas vitórias, mas um bandido será sempre um bandido e no final um bandido será sempre recordado como um bandido."

Frederico Varandas, presidente do Sporting, Record, 23-10-2020

"O meu objetivo era o 'top 10' e já era muito ambicioso. Terminar em quarto é um sonho. Estou muito grato a toda a minha equipa pelo que fizeram, 'staff', colegas de equipa, tudo. [...] Quinze dias de rosa é uma coisa impressionante e espero um dia voltar a vestir a camisola."

João Almeida, ciclista português que acabou a Volta a Itália em bicicleta no quarto lugar final, 25-10-2020

"Estava farto de segundos lugares. Quando passei à final, meti na cabeça que tinha de ser hoje o dia de ganhar a medalha de ouro. Sabia que tinha de gerir bem o esforço e foi o que fiz. Ia olhando pelo canto do olho para controlar o adversário. Também estava a sentir-me bem e a conseguir manter o andamento."

Ivo Oliveira, ciclista português, depois de se sagrar campeão europeu de perseguição individual nos Europeus de pista, em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo, 14-11-2020

"Quando somos crianças temos sonhos, e vemos a Fórmula 1 como algo muito distante. O importante é que todas as crianças persigam os seus sonhos e trabalhem duro para os alcançar. Quando o fazem, os sonhos podem tornar-se realidade."

Lewis Hamilton, piloto britânico, no final do Grande Prémio da Turquia, no qual assegurou matematicamente o seu sétimo título de campeão mundial de Fórmula 1, 15-11-2020

"Quero deixar uma mensagem ao Governo para que não se esqueçam que o grande homem de quem são representantes, o doutor Mário Soares, disse que o povo tinha direito à indignação. E lembrar-lhes que esse direito do povo se mantém. Estamos todos indignados com o que estão a fazer ao futebol. Tenham cuidado."

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, 21-11-2020

"MIGUEL OLIVEIRA!!!!!!! Que orgulho termos um motociclista português com este talento! Recordista do Autódromo Internacional do Algarve e vencedor do Grande Prémio de Portugal."

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto, sobre triunfo de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal em MotoGP, numa publicação no Twiter, 22-11-2020

"Sim, foi uma corrida longa, muito longa. Na Áustria [palco da primeira vitória da carreira em MotoGP], foi uma ultrapassagem de última hora. Houve muita adrenalina. Aqui não havia ninguém [à frente], comecei e acabei em primeiro."

Miguel Oliveira, piloto português e MotoGP, 22-11-2020

"Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido."

Cristiano Ronaldo sobre a morte de Diego Maradona, 25-11-2020

"Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu."

Pelé, antigo futebolista, numa publicação no Twitter, 25-11-2020

"Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Deixa-nos, mas não se vai, porque o Diego é eterno."

Leonel Messi, futebolista do Barcelona, 25-11-2020

"Fui tão feliz contigo. Nem podias imaginar, mas apenas de olhar para ti ao meu lado sentia-me invencível."

Diego Maradona Júnior, filho de Diego Maradona, numa publicação no Instagram, 27-11-2020

"Numa carreira longa e cheia de vitórias, foi sempre, pelo seu enorme caráter, cultura desportiva e exigência, uma referência de topo do futebol português."

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sobre a morte do treinador português Vítor Oliveira, 28-11-2020

"Maradona é um jogador de topo do mundo, como todos são, mas tinha paixão pelo jogo. Nasceu para ser jogador de futebol, com tudo, com talento, não é um produto trabalhado, criado, já nasceu assim. Depois, todo o amor, todo o sentimento que tinha com a bola, com o jogo, que penso que hoje os dois grandes jogadores do mundo, o [Cristiano] Ronaldo tem um pouquinho disso, o [Lionel] Messi não tem nada."

Jorge Jesus, treinador do Benfica, 29-11-2020

"Querem saber por que sou responsável? Por amá-lo, tomar conta dele, prolongar a sua vida, pô-lo melhor [de saúde] até ao fim. (...) Sou a pessoa que tomou conta dele desde a operação. Tenho orgulho de tudo o que fiz, não tenho nada a esconder e estou ao dispor da justiça."

Leopoldo Duque, médico do antigo futebolista argentino Diego Maradona, acusado de negligência na morte do 'astro', 29-11-2020

"Hoje está muito na moda isso do racismo. Qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo."

Jorge Jesus, treinador do Benfica, sobre as declarações racistas que terão sido proferidas pelo quarto árbitro do jogo entre o Paris Saint-Germain e o Basaksehir, a contar para a Liga dos Campeões, contra Pierre Webo, treinador adjunto da equipa turca, 09-12-2020