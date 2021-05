"Obviamente somos candidatos ao título"

© Sporting

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, assumiu esta segunda-feira, na véspera do jogo com o Boavista, que é candidato ao título.



"Se chegássemos a este ponto, com três pontos em jogo que nos dessem o título, somos candidatos ao título, obviamente. Somos candidatos a vencer todos os jogos", disse.

O Sporting está a dois pontos de se sagrar campeão nacional, um título que foge há 19 anos. Caso o FC Porto perca esta noite com o Farense, os leões festejam no sofá. Se isso acontecer, o treinador deixa uma garantia aos jogadores.

"Se isso acontecer, não serei eu que os vou mandar para a cama. Eles podem fazer aquilo que quiserem desde que apareçam aqui para jogar", afirmou Rúben Amorim.

O Sporting recebe esta terça-feira o Boavista, num jogo da 32.ª jornada do campeonato. Em 31 jogos, os leões não somam qualquer derrota na prova.