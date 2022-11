Ochoa defende penálti de Lewandowski e volta a brilhar num Mundial. Polónia e México empatam

© Noushad Thekkayil/EPA

O México e a Polónia empataram esta terça-feira a zero, em encontro da primeira jornada do Grupo C do Mundial de futebol de 2022, disputado no Estádio 974, em Doha, onde o polaco Robert Lewandowski desperdiçou uma grande penalidade.

Aos 58 minutos, o avançado do FC Barcelona viu o seu castigo máximo ser detido pelo guarda-redes mexicano Guillermo Ochoa, que está pela quinta vez consecutiva a representar os aztecas num campeonato do Mundo, embora sem ter atuado em 2006 e 2010.

Com este resultado, as duas formações repartem, com um ponto, o segundo lugar do agrupamento, liderado pela Arábia Saudita, que, surpreendentemente, venceu a Argentina por 2-1 e soma três pontos, contra nenhum dos sul-americanos, últimos.