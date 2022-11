"Ofensa à dignidade do país." Irão pede expulsão dos EUA do Mundial e suspensão por 10 jogos

© Abedin Taherkenareh/EPA

A supressão do símbolo de Alá da bandeira do Irão motivou uma queixa do país à FIFA contra a federação de futebol dos Estados Unidos, em vésperas de as equipas se defrontarem no Mundial 2022, na terça-feira, no Catar.

"Num ato não profissional, a página do Instagram da Associação Americana de Futebol removeu o símbolo de Alá da bandeira iraniana", denunciou agência de notícias oficial Irna, que revelou o facto da federação iraniana ter enviado um email à FIFA "para exigir que envie um aviso sério" à sua congénere.

Segundo a agência semioficial Tasnim, citada pelo The Guardian, a queixa partiu de um consultor jurídico da federação iraniana e tem como objetivo a expulsão dos norte-americanos do torneio.

"De acordo com a 13.ª secção das regras da FIFA, qualquer pessoa que ofenda a dignidade ou integridade de um país, deve ser sancionada com a suspensão de, pelo menos, dez jogos ou um período específico ou qualquer outra medida disciplinar apropriada", escreve.

A bandeira da República Islâmica do Irão é composta pelas cores verde, branco e vermelho e no centro tem uma forma estilizada da palavra Alá, que foi retirada da bandeira numa publicação no Instagram da página da federação norte-americana.

O "ato único" foi justificado pelos americanos como uma forma de "mostrar solidariedade com as mulheres do Irão", recordando que a "bandeira nunca sofreu alterações no site da federação".

Na terça-feira, o desafio entre o Irão e os Estados Unidos vai marcar a ronda do Mundial, num duelo que, além de ter sempre grande impacto político, vai decidir quem avança na competição.

Disputadas duas jornadas, o Irão é segundo no Grupo B, com três pontos, mais um do que os Estados Unidos: a Inglaterra lidera com quatro, enquanto o País de Gales tem um.

Os países não têm relações diplomáticas desde 1980, poucos meses depois do incidente dos reféns na embaixada norte-americana em Teerão, em novembro de 1979: ainda assim, no Mundial de 1998, em França, registaram-se cenas de confraternização entre jogadores dos dois países.

Atualmente, o Irão é palco de um amplo movimento de protesto desencadeado em 16 de setembro com a morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, que morreu depois de ter sido detida pela polícia da moral.