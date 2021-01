Oficial: Chelsea despede Frank Lampard

Frank Lampard © Andy Rain/EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Janeiro, 2021 • 11:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Frank Lampard foi afastado do comando técnico do Chelsea, quando a equipa londrina segue na nona posição da Liga Inglesa, com 29 pontos, a onze pontos do líder, o Manchester United.

O anúncio do despedimento de Frank Lampard, foi feito através de um comunicado publicado nas redes sociais do Chelsea. A imprensa britânica revela que o alemão, Thomas Tuchel, vai ser o homem que se segue nos "Blues" de Londres.

O Chelsea ainda está a participar na Liga dos Campeões, com encontro marcado nos oitavos de final com o Atlético Madrid, de João Félix, a equipa que ainda conseguiu este fim de semana a qualificação para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer o Luton Town por 3-1. Na próxima fase vai medir forças com o Barnsley.