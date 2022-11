Oitavos de final e fases seguintes da Taça de Portugal sorteados

© Gustavo Bom / Global Imagens

Por Lusa 14 Novembro, 2022 • 06:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol vão ficar esta segunda-feira definidos, num sorteio que vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras, e estabelecer já os emparelhamentos das restantes fases da prova.

Em competição, estão sete equipas da I Liga, quatro da II Liga, três da Liga 3 e duas do Campeonato de Portugal, que, a partir das 11h00, vão conhecer os seus adversários na prova 'rainha' do futebol português, bem como o percurso a fazer até à final, pois vão ser definidas todas as eliminatórias seguintes.

Depois da eliminação de oito primodivisionários na terceira eliminatória, na quarta ronda apenas saíram de prova três equipas da I Liga -- Gil Vicente, Estoril Praia e Vizela --, todas em confrontos com outras equipas do escalão máximo.

FC Porto, atual detentor do troféu, e Benfica, recordista de vitória na prova, são duas das sete equipas do escalão máximo que continuam em prova, tal como Sporting de Braga, Arouca, Famalicão, Casa Pia e Vitória de Guimarães.

A II Liga está representada por Académico Viseu, Leixões, Nacional e BSAD, enquanto da Liga 3 continuam com competição o Vitória de Setúbal, Vilaverdense e o Varzim, que eliminou o Sporting na terceira eliminatória.

Já o Rabo de Peixe e Beira-Mar, vencedor da Taça de Portugal em 1998/99, são os representantes do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional.

Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal estão agendados para os dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2023.

Equipas qualificadas para os oitavos de final da Taça de Portugal:

- I Liga: Arouca, FC Porto, Famalicão, Vitória de Guimarães, Casa Pia, Benfica e Sporting de Braga.

- II Liga: Académico Viseu, Leixões, Nacional e BSAD.

- Liga 3: Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal.

- Campeonato de Portugal: Rabo de Peixe e Beira-Mar.