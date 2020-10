Oitenta anos do melhor de todos os tempos. O rei "Pelé" está de parabéns

Por TSF/AFP 23 Outubro, 2020 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

Chama-se Edson Arantes do Nascimento, mas todos o conhecemos por Pelé. Nascido a 23 de outubro de 1940, o "rei do Futebol" sopra, esta sexta-feira, 80 velas. Oito décadas do homem que vestiu a camisola número 10, durante mais de 20 anos de carreira, e foi responsável por popularizar aquele que é agora o desporto mais popular do mundo.

"Espero que, quando eu morrer, Deus me receba da mesma forma que o mundo todo me recebe hoje em nome do nosso amado futebol", disse Pelé, considerado pela Fifa o melhor jogador do século XX, distinção que divide com o argentino Diego Maradona.

Atingido nos últimos anos por problemas que lhe afetaram a mobilidade, o atleta que deu ao Brasil três Campeonatos do Mundo (1958, 1962 e 1970), mantém, no entanto, intactos o carisma e o humor.

"Tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar aqui, nessa idade, e lúcido, não muito inteligente, mas lúcido", brincou Pelé, que está confinado na sua casa em Santos, no Brasil, para evitar a Covid-19.

Ex-companheiros e adversários estão a dedicar mensagens a Pelé, para celebrar os 80 anos do futebolista.

Pelé foi, aos 17 anos, o jogador mais jovem a marcar um golo e a vencer um Campeonato do Mundo. Também é o maior goleador de todos os tempos da seleção brasileira, com 77 golos em 92 jogos - uma marca que pode, no entanto, vir a ser atingida brevemente por Neymar, que conta atualmente com 64 golos.

A lista de candidatos a destroná-lo sempre foi seleta, mas polarizada: Di Stéfano, Maradona e Messi - embora Pelé peça para que não sejam ignorados Beckenbauer ou Cruyff.

Sobre o que parece não haver dúvidas é o seu papel de primeiro atleta global, o que o tornou numa figura desejada por patrocinadores e governos - papel a que nem sempre acedeu. A estrela recusou-se, por exemplo, a jogar no Campeonato do Mundo de 1974, durante a ditadura militar brasileira, afirmando que o regime estava "a exigir demais do povo".

Pai de sete filhos e casado três vezes, Pelé vive agora de forma discreta, evita aparições públicas frequentes.