Oito dos 13 adeptos do Benfica detidos por violência nas claques ficam em prisão preventiva

Oito dos 13 adeptos do Benfica que tinham sido detidos numa operação da PSP contra a violência nas claques ficaram em prisão preventiva. Os outros cinco ficaram em liberdade, mas estão obrigados a apresentações diárias às autoridades.

Bruno Carrêlo Mota, o advogado que representa alguns destes adeptos, já anunciou, em declarações aos jornalistas, a intenção de recorrer destas medidas.

"Continuo a achar e colocarei no meu recurso que os indícios são manifestamente insuficientes para uma medida destas", defendeu Bruno Carrêlo Mota.

Outros advogados disseram também aos jornalistas que pretendem recorrer desta sentença.

As medidas de coação foram conhecidas este sábado, dois dias depois de 16 adeptos sportinguistas terem sido libertados depois da detenção no âmbito da mesma operação. As detenções aconteceram na área da Grande Lisboa e margem sul do Tejo na passada quinta-feira.

Os detidos pertencem ao movimento "casuals", ou seja, não pertencem a claques oficiais dos clubes. No entanto, estão ligados a crimes violentos e aderem a comportamentos agressivos. A PSP classifica estes adeptos como os elementos mais ativos e agressivos deste movimento.

Além dos 29 mandados de detenção fora de flagrante delito, a Polícia de Segurança Pública referiu que "foi ainda detido em flagrante delito outro indivíduo na posse de uma arma proibida, tratando-se de uma arma de fogo".



Este detido em flagrante delito foi libertado e os factos comunicados ao Tribunal de Sintra, explicou à Lusa fonte policial.

A par das 30 detenções, de indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 47 anos, junto de "dois grupos afetos ao movimento dos casuals" de leões e águias, foi apreendido "diverso material afeto a esta subcultura".



Entre os itens apreendidos estão três armas de fogo e mais de 750 munições de vários calibres, material pirotécnico, de petardos a potes de fumo e tochas, armas brancas e outros instrumentos artesanais, "13 artefactos de sinalização marítima", 5.840 doses de haxixe e 1.016 doses de heroína.