Oito jogadores do Corinthians e cinco elementos do staff infetados

A equipa de futebol brasileira do Corinthians anunciou este domingo que tem oito jogadores infetados com Covid-19, para além de mais cinco elementos do staff que também testaram positivo ao novo coronavírus.

Numa altura em que prepara o regresso da equipa ao trabalho, o Corinthians realizou 190 testes à covid-19, com oito jogadores a testarem positivo, apesar de "não apresentarem sintomas da Covid-19".

"No entanto, ficarão afastados das atividades do centro de treino por dez dias e serão submetidos a novos exames", refere o clube em comunicado.

Para além dos jogadores, cinco elementos do staff do clube também testaram positivo ao novo coronavírus, todos assintomáticos, e vão seguir o mesmo plano.

Na segunda-feira, os atletas vão receber os equipamentos de proteção individual e material de treino e na terça-feira os jogadores que testaram negativo vão começar a efetuar um conjunto de avaliações físicas, testes bioquímicos e fisiológicos para regressarem ao trabalho.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de um milhão de casos e 49.976 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 461 mil mortos e infetou mais de 8,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

