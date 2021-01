Oleg troca Paços de Ferreira pelos gregos do Olympiacos

© facebook.com/OlympiacosFC

O defesa Oleg Reabciuk deixou o Paços de Ferreira, da I Liga portuguesa de futebol, e rumou ao Olympiacos, num contrato válido por quatro épocas e meia, oficializou esta sexta-feira a equipa grega treinada por Pedro Martins.

O Olympiacos já deu as boas-vindas ao internacional moldavo, exibindo mesmo nas redes sociais uma foto do jogador com a camisola da formação grega.

Os gregos ganharam a corrida do defesa esquerdo ao FC Porto, clube onde Oleg foi formado e que terá manifestado interesse na recompra, acabando por prevalecer a vontade do futebolista, de 22 anos.

Oleg Reabciuk foi contratado ao Paços de Ferreira por uma verba a rondar os dois milhões de euros, mas metade desse valor vai para o FC Porto, detentor de metade do passe.

O defesa esquerdo era um dos três totalistas do Paços na I Liga, com os mesmos 990 minutos do guarda-redes Jordi e do central Marcelo, somando ainda dois golos no campeonato.

Com a saída de Oleg, o Paços passa a contar para o lado esquerdo da defesa com o reforço David Sualehe, já recuperado de lesão mas ainda sem qualquer minuto disputado, e Simão Rocha, de regresso ao Paços após uma época de empréstimo ao Amarante, do Campeonato de Portugal, mas não está descartada uma investida no mercado por mais uma solução defensiva para o técnico Pepa.