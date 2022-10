Oliveira do Hospital afasta Rio Ave da Taça de Portugal após prolongamento

© Paulo Novais/Lusa

O Oliveira do Hospital, da Liga 3, venceu este domingo na receção ao Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, por 3-2 no prolongamento, após a igualdade 2-2 no tempo regulamentar, em jogo da terceira eliminatória.

O suplente Patrick, aos 116 minutos, marcou o golo do triunfo do Oliveira do Hospital, oitavo da Série B do terceiro escalão, que assegurou a passagem à quarta ronda, num encontro em que começou a perder, depois de Leonardo Ruiz ter dado vantagem aos vila-condenses, aos 24.

Rui Batalha, aos 67 e 72, o segundo na conversão de uma grande penalidade, deu a volta ao marcador, tendo Vítor Gomes conseguido o empate para os 13.ºs classificados do principal escalão, aos 76, relegando o encontro para o prolongamento.