Oliveirense elimina campeão europeu e segue para as meias da Champions de hóquei em patins

A Oliveirense apurou-se hoje para as meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer o detentor do troféu, Trissino, por 3-1, no desempate por grandes penalidades, após a igualdade 5-5 no fim do prolongamento.

Após ter recuperado de quatro desvantagens no tempo regulamentar, a equipa de Oliveira de Azeméis chegou pela primeira vez à vantagem na segunda parte do prolongamento, com um golo de Lucas Martínez, mas os italianos responderam de pronto por Andrea Malagoli, cujo golo levou o embate aos penáltis, situação em que os portugueses decidiram a eliminatória por Nuno Araújo, que fez o 3-1.

A equipa treinada por Paulo Pereira vai disputar a segunda meia-final de sábado, frente ao vencedor do encontro de hoje entre Sporting e Valongo, o último dos quartos de final da 'final a oito' que decorre em Viana do Castelo, no Pavilhão Municipal José Natário, o que garante, desde já a presença de uma equipa lusa na final de domingo.

Numa primeira parte lenta, com pouco contacto e raras transições a surpreender as defesas, João Pinto traduziu o domínio inicial do Trissino em vários remates até ao golo inaugural, num desvio oportuno ao segundo poste, ao minuto sete.

A supremacia do campeão europeu em título perdurou até ao minuto 15, com Andrea Malagoli a tentar o golo por duas vezes nesse período, mas a Oliveirense 'despertou' após uma pausa técnica e igualou num lance de Xanoca Marques, concluído com um remate a erguer a bola sobre Stefano Zampoli, aos 17.

Galvanizado pelo empate, o conjunto treinado por Paulo Pereira tentou a reviravolta por Xanoca e por Xavi Cardoso, antes de Giulio Cocco devolver a liderança no marcador aos italianos, na conversão de um livre direto a sancionar falta de Jorge Silva sobre Joan Galbas, ao minuto 23.

A formação de Oliveira de Azeméis teve de esperar pela segunda parte e pela entrada de Marc Torra na pista para reagir e igualar, num remate à meia volta, com a bola 'enrolada' do espanhol de 38 anos, ao minuto 27.

As equipas preferiram diminuir o risco na saída para a meia-pista contrária após o 2-2, antes de Joan Galbas aproveitar uma perda de bola e adiantar de novo o Trissino, aos 32 minutos, e de a Oliveirense responder mais uma vez, numa emenda certeira de Xanoca Marques após trabalho de Lucas Martínez, aos 36.

A equipa do nordeste de Itália aproveitou a pontaria de Giulio Cocco na marca de livre direto para fazer o 4-3, aos 42 minutos, mas viu a ambição de seguir para as meias-finais 'esbarrar' no remate certeiro de Xavi Cardoso, com 2.29 minutos para se jogarem no tempo regulamentar.

Após uma primeira metade do prolongamento na qual Giulio Cocco falhou pela primeira vez um livre direto, a Oliveirense assumiu uma inédita liderança no 'marcador' por Lucas Martínez, aos 57 minutos, antes do Trissino empatar na reposição de bola, por Malagoli.