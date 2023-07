Onana deixa Inter Milão e assina pelo Manchester United até 2028

André Onana © Marco Bertorello/AFP

O guarda-redes camaronês André Onana vai representar o Manchester United nas próximas cinco temporadas, até 2028, depois de ter jogado na última época nos italianos do Inter de Milão, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga inglesa de futebol.

"André Onana assinou contrato com o Manchester United até junho de 2028, com opção de mais um ano, sujeito a autorização internacional", assinalou o emblema britânico, na página oficial na Internet, sem divulgar os valores envolvidos na transferência, embora os meios de comunicação britânicos indiquem que a mudança custou cerca de 51 milhões de euros (ME).

Onana, que pelos 'nerazzurri' conquistou uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana e chegou à final da última edição da Liga dos Campeões, ingressa no Manchester United para ocupar a vaga deixada em aberto pelo espanhol David de Gea, que terminou contrato com o clube ao fim de 12 anos.

"Estar no Manchester United é uma honra incrível. Trabalhei de forma dura durante toda a minha vida para chegar a este momento, superando muitos obstáculos ao longo do caminho. Este é o início de uma nova jornada para mim, com novos companheiros de equipa e novas ambições pelas quais vou lutar", manifestou o guardião, de 27 anos, citado pelos meios de comunicação dos 'red devils'.

No United, Onana reencontrará o treinador Erik ten Hag, por quem foi treinado no Ajax, e vai partilhar o balneário com os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes, o novo capitão de equipa.

"Estou empolgado com a oportunidade de trabalhar novamente com Erik ten Hag e mal posso esperar para contribuir para o sucesso que sei que ele está determinado em oferecer a este grande clube de futebol", expressou.

Na carreira, o internacional camaronês, que no último Campeonato do Mundo, disputado no Qatar, foi afastado da seleção pelo selecionador Rigobert Song, viveu um período complicado em 2021, face à suspensão de nove meses por doping, na altura como jogador do Ajax.