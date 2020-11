Portugal goleia em dia de estreias. Paulinho marcou dois e Ronaldo só um

Por TSF 11 Novembro, 2020 • 18:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em jogo de preparação, a seleção nacional goleou Andorra por 7-0, no estádio da Luz. O jogo ficou marcado pelas estreias de Domingos Duarte, Pedro Neto e Paulinho.

A Seleção nacional regressou ao estádio da Luz para um jogo particular com Andorra, antes dos embates com a França e a Croácia na Liga das Nações. O encontro foi usado para Fernando Santos testar várias opções, promovendo três estreias absolutas na equipa: Paulinho, Pedro Neto e Domingos Duarte foram titulares.

Portugal tinha pela frente um adversário modesto que não venceu qualquer jogo no último ano. Como era de esperar, a equipa das Quinas, entrou a pressionar o adversário e o primeiro golo surgiu com naturalidade. E o foi para um estreante: Pedro Neto não irá esquecer o momento em que marcou o primeiro golo pela Seleção. O extremo do Wolverhampton concluiu da melhor forma uma assistência de Sérgio Oliveira na área.

Aos 17 minutos, Andorra surgiu perto da área portuguesa e criou algum perigo. O lance acabaria por morrer nas mãos do guardião Anthony Lopes.

Portugal não abrandou e voltou a marcar. Renato Sanches abriu para Nelson Semedo, que foi à linha cruzar para área. No centro, estava o avançado do SC Braga, Paulinho, que rematou para o fundo da baliza de Gomes, estreando-se também a faturar com a camisola de Portugal.

Antes do intervalo, Trincão inventou uma jogada e serviu Nelson Semedo. O lateral do Wolverhampton rematou forte, mas Gomes negou-lhe o golo.

Para a segunda parte, Fernando Santos deixou Neto e Sérgio Oliveira no balneário e promoveu a entrada de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. O jogo recomeçou com Portugal na frente à procura de aumentar a vantagem.

Finalmente, aos 55 minutos, perante a passividade da defensiva de Andorra, Cristiano Ronaldo viu Renato Sanches a desmarcar-se. O médio do Lille surgiu isolado na cara do guardião Gomes e não falhou, apontando o seu terceiro golo pela seleção nacional.

O quarto golo chegou cinco minutos depois. Andorra não tinha capacidade para travar as armas ofensivas da equipa nacional. Num contra-ataque iniciado por CR7, Mário Rui cruzou para a área e, à ponta de lança, Paulinho cabeceou sem hipótese para o fundo da baliza de Gomes, bisando na partida. Uma estreia de sonho para o avançado do SC Braga.

Com muitas entradas no jogo, como João Félix, William, Diogo Jota e Danilo, Portugal chegou com naturalidade ao quinto golo. E foi um autogolo. Bernardo quis dar a bola a Ronaldo, mas Garcia desviou para a própria baliza.

Nos minutos finais, ainda houve tempo para Cristiano Ronaldo voltar a marcar com a camisola das quinas. O avançado da Juventus tanto procurou que Mário Rui colocou-lhe a bola na cabeça para bater o guardião adversário.

A três minutos dos 90, João Félix marcou o sétimo golo da noite, deixando também o seu nome na lista de marcadores.

Onze de Portugal: Anthony Lopes; Nélson Semedo, Rúben Semedo, Domingos Duarte e Mário Rui; Sérgio Oliveira, João Moutinho e Renato Sanches; Trincão, Paulinho e Pedro Neto.

Onze de Andorra: Gomes; Jordi Rubio, Emili Garcia, Rebés, Adri Rodrigues, Marc Garcia; Pujol, Marcio Vieira, Kiki Martínez, Cervós; Aaron Sánchez.