Operação da PSP em Lisboa visa elementos dos No Name Boys. Há sete detidos

Sete pessoas foram detidas na operação da PSP que visa elementos da claque No Name Boys, no decorrer do cumprimento de vários mandados de detenção e buscas em vários locais da zona metropolitana de Lisboa.

Segundo confirmou a TSF junto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, foram ainda apreendidos vários objetos, incluindo armas.

Num comunicado enviado às redações, a PSP revela que em causa estão vários crimes, entre eles "roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada", praticados por um grupo de indivíduos pertencentes à claque apoiante do Benfica.

Em conferência de imprensa, o comissário da PSP Bruno Pereira acrescentou que os elementos da claque No Name Boys são suspeitos de agressões a agentes da autoridade nos estádios e a adeptos de outros clubes, incluindo clubes estrangeiros.

Os detidos são acusados de "agredir violentamente adeptos rivais, chegando a roubá-los ou até a deixá-los inanimados pela força da violência elevadíssima", em ações planeadas e organizadas.

As agressões aconteceram na via pública e "as vítimas ficaram em estado físico muito debilitado, correndo risco de morte".

A operação denominada "Sem Rosto" decorre de um processo de investigação que dura há aproximadamente um ano.