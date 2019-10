Orçamento do Sporting aprovado à tangente

Chegada da direção à assembleia-geral, com Frederico Varandas © Gerardo Santos/Global Imagens

O orçamento do Sporting foi aprovado à tangente, esta quinta-feira, na assembleia-geral do clube, com 52,95% dos votos. Dos 1352 sócios que votaram resultaram 7431 votos, 596 votaram a favor e 756 contra.

No total houve mais sócios a votar contra (55,92%) do que a favor (44,08%), mas a diferença no número de votos justifica-se pelo facto de alguns dos sócios dos leões terem direito a votar mais do que uma vez, de acordo com a antiguidade. Ou seja, nem todos os associados dispõem do mesmo número de votos.

