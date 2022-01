"Orgulho" e "desafio a vencer". Toni fala da escolha de António Conceição para Benfica B

© Pixabay

Aos 39 anos e depois de passar pelo Atlético Paraense do Brasil, António Oliveira assume agora o comando técnico da equipa B do Benfica. O treinador é filho de Toni, antigo capitão e treinador campeão nacional pelas águias. Toni assume na TSF o "orgulho" por ver o filho no clube do coração, mas lembra que este é um desafio que o filho deve encarar como uma grande oportunidade.

"Naturalmente fico orgulhoso por saber que, depois de um trajeto que teve na formação do Benfica ao longo de dez anos - sendo campeão nacional de juniores com Chalana como treinador - possa agora entrar num novo desafio na sua carreira. Um novo desafio no Benfica", explica Toni.

Toni fala à TSF do "orgulho" que tem no filho, António Oliveira 00:00 00:00

António Oliveira falou com Toni antes de assinar. "Confesso que só ontem ouvi por parte do António que havia essa hipótese [terça-feira]. Já ao fim da noite soube que ele ia dar este passo, aceitar este desafio", explica Toni. "É um orgulho, mas sei que é também uma enorme responsabilidade estar à frente de uma equipa no Sport Lisboa e Benfica. Mas os desafios são para ganhar. Espero que ele seja feliz no Benfica."

Toni lembra que o filho tem agora uma "enorme responsabilidade" 00:00 00:00

Com abordagens no mercado brasileiro, António Oliveira deixou o Atlético Paranaense em setembro de 2021. No percurso pelo futebol brasileiro, esteve ainda ao comando da equipa de sub-23 do Santos. Assume agora a equipa que lidera a Liga 2 em Portugal, ocupando o lugar deixado vago por Nélson Veríssimo, novo treinador da equipa principal das águias.