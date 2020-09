Os 101 golos de Ronaldo por Portugal. Veja os melhores

© Mário Cruz/EPA

Cristiano Ronaldo é o segundo melhor marcador de seleções de todos os tempos e está a oito golos de igualar Ali Daei, que marcou 109 vezes pelo Irão. O primeiro golo pela equipas das Quinas aconteceu no Euro2004, contra a Grécia, e esta terça-feira, na Liga das Nações, chegou ao golo número 101.

Recorde os momentos em que o capitão marcou pela Seleção Nacional.

Legenda: F - Fora; C - Casa; N - Neutro; T - Titular; S - Suplente; FF - Fase Final

Juventus (16 pela Seleção golos desde que está em Itália)

Golos 100/101

08/09/20 Suécia (F), 2-0 Solna 81m (T)(2 golos) Liga das Nações

Golo 99

17/11/19 Luxemburgo (F), 2-0 Luxemburgo 90m (T)(G) Europeu

Golos 96/97/98

14/11/19 Lituânia (C), 6-0 Faro/Loulé 83m (T)(3 golos) Europeu

Golo 95

14/10/19 Ucrânia (F), 1-2 Kiev 90m (T)(G) Europeu

Golo 94

11/10/19 Luxemburgo (C), 3-0 Lisboa 90m (T)(G) Europeu

Golos 90/91/92/93

10/09/19 Lituânia (F), 5-1 Vilnius 79m (T)(4 golos) Europeu

Golo 89

07/09/19 Sérvia (F), 4-2 Belgrado 90m (T)(G) Europeu

Golo 88

05/06/19 Suíça (N), 3-1 Porto 90m (T)(3G) Liga Nações (FF)

@Cristiano has done it - and with a golazo! The @selecaoportugal No7 becomes the 2nd man in history to score 100 international goals pic.twitter.com/A5lnFwW7o9 - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 8, 2020

Real Madrid (63 golos pelas Quinas nos anos em que jogou em Espanha)

Golo 85

20/06/18 Marrocos (N), 1-0 Moscovo 90m (T)(G) Mundial (FF)

Golos 82/83/84

15/06/18 Espanha (N), 3-3 Sochi 90m (T)(3 golos) Mundial (FF)

Golos 80/81

23/03/18 Egito (N), 2-1 Zurique 90m (T)(2 golos) Particular

Golo 79

07/10/17 Andorra (F), 2-0 Andorra Velha 45m (S)(G) Mundial

Golo 78

31/08/17 Ilhas Faroé (C), 5-1 Porto 90m (T)(3 golos) Mundial

Golo 75

24/06/17 Nova Zelândia (N), 4-0 S. Petersburgo 67m (T)(G) Confederações

Golo 74

21/06/17 Rússia (N), 1-0 Moscovo 90m (T)(G) Confederações

Golos 72/73

09/06/17 Letónia (F), 3-0 Riga 90m (T)(2 golos) Mundial

Golo 71

28/03/17 Suécia (C), 2-3 Funchal 58m (T)(G) Particular

Golos 69/70

25/03/17 Hungria (C), 3-0 Lisboa 90m (T)(2 golos) Mundial

Golos 67/68

13/11/16 Letónia (C), 4-1 Faro/Loulé 90m (T)(2 golos) Mundial

Golo 66

10/10/16 Ilhas Faroé (F), 6-0 Tórshavn 90m (T)(G) Mundial

Golos 62/63/64/65

07/10/16 Andorra (C), 6-0 Aveiro 90m (T)(4 golos) Mundial

Golo 61

06/07/16 País de Gales (N), 2-0 Lyon 90m (T)(G) Europeu (FF)

Golos 59/60

22/06/16 Hungria (N), 3-3 Lyon 90m (T)(2 golos) Europeu (FF)

Golos 57/58

08/06/16 Estónia (C), 7-0 Lisboa 45m (T)(2 golos) Particular

Golo 56

29/03/16 Bélgica (C), 2-1 Leiria 61m (T)(G) Particular

Golos 53/54/55

13/06/15 Arménia (F), 3-2 Erevan 90m (T)(3 golos) Europeu

Golo 52

14/11/14 Arménia (C), 1-0 Faro/Loulé 90m (T)(G) Europeu

Golo 51

14/10/14 Dinamarca (F), 1-0 Copenhaga 90m (T)(G) Europeu

Golo 50

6/06/14 Gana (N), 2-1 Brasília 90m (T)(G) Mundial (FF)

Golos 48/49

05/03/14 Camarões (C), 5-1 Leiria 87m (T)(2 golos) Particular

Golos 45/46/47

19/11/13 Suécia (F), 3-2 Solna 90m (T)(3 golos) Mundial

Golo 44

15/11/13 Suécia (C), 1-0 Lisboa 90m (T)(G) Mundial

Golos 41/42/43

06/09/13 Irlanda do Norte (F), 4-2 Belfast 89m (T)(3 golos) Mundial

Golo 40

​​​14/08/13 Holanda (C), 1-1 Faro/Loulé 90m (T)(G) Particular

Golo 39

10/06/13 Croácia (N), 1-0 Genebra 45m (T)(G) Particular

Golo 38

06/02/13 Equador (C), 2-3 Guimarães 62m (T)(G) Particular

Golo 37

07/09/12 Luxemburgo (F), 2-1 Luxemburgo 90m (T)(G) Mundial

Golo 36

15/08/12 Panamá (C), 2-0 Faro/Loulé 61m (T)(G) Particular

Golo 35

1/06/12 República Checa (N), 1-0 Varsóvia 90m (T)(G) Europeu (FF)

Golos 33/34

7/06/12 Holanda (N), 2-1 Kharkiv 90m (T)(2 golos) Europeu (FF)

Golos 31/32

15/11/11 Bósnia-Herzegovina (C), 6-2 Lisboa 90m (T)(2 golos) Europeu

Golo 30

1/10/11 Dinamarca (F), 1-2 Copenhaga 90m (T)(G) Europeu

Golos 28/29

02/09/11 Chipre (F), 4-0 Nicósia 90m (T)(2 golos) Europeu

Golo 27

10/08/11 Luxemburgo (C), 5-0 Faro/Loulé 45m (T)(G) Particular

Golo 26

09/02/11 Argentina (N), 1-2 Genebra 60m (T)(G) Particular

Golo 25

12/12/10 Islândia (F), 3-1 Reiquejavique 90m (T)(G) Europeu

Golo 24

08/10/10 Dinamarca (C), 3-1 Porto 90m (T)(G) Europeu

Golo 23

21/06/10 Coreia Norte (N), 7-0 Cidade Cabo 90m (T)(G) Mundial (FF)

Manchester United (22 golos com a camisola nacional durante as épocas em Inglaterra)

Golo 22

11/02/09 Finlândia (C), 1-0 Faro 90m (T)(G) Particular

Golo 21

11/06/08 República Checa (N), 3-1 Genebra 90m (T)(G) Europeu (FF)

Golo 20

17/10/07 Cazaquistão (F), 2-1 Almaty 90m (T)(G) Europeu

Golo 19

08/09/07 Polónia (C), 2-2 Lisboa 90m (T)(G) Europeu

Golo 18

22/08/07 Arménia (F), 1-1 Erevan 90m (T)(G) Europeu

Golos 16/17

24/03/07 Bélgica (C), 4-0 Lisboa 78m (T)(2 golos) Europeu

Golo 15

15/11/06 Cazaquistão (C), 3-0 Coimbra 58m (T)(G) Europeu

Golos 13/14

07/10/06 Azerbaijão (C), 3-0 Porto 73m (T)(2 golos) Europeu

Golo 12

17/06/06 Irão (N), 2-0 Frankfurt 90m (T)(G) Mundial (FF)

Golos 10/11

01/03/06 Arábia Saudita (N), 3-0 Dusseldorf 90m (T)(2 golos) Particular

Golo 9

08/06/05 Estónia (F), 1-0 Talin 89m (T)(G) Mundial

Golo 8

04/06/05 Eslováquia (C), 2-0 Lisboa 77m (T)(G) Mundial

Golo 7

17/11/04 Luxemburgo (F), 5-0 Luxemburgo 90m (T)(G) Mundial

Golos 5/6

13/10/04 Rússia (C), 7-1 Lisboa 85m (T)(2 golos) Mundial

Golo 4

08/09/04 Estónia (C), 4-0 Leiria 90m (T)(G) Mundial

Golo 3

04/09/04 Letónia (F), 2-0 Riga 81m (T)(G) Mundial

Golo 2

30/06/04 Holanda (N), 2-1 Lisboa 68m (T)(G) Europeu (FF)

Golo 1

12/06/04 Grécia (N), 1-2 Porto 45m (S)(G) Europeu (FF)

- Por competição:

Mundial: 37 golos (30 na qualificação + 7 na fase final)

Europeu: 40 (31 na qualificação + 9 na fase final)

Taça das Confederações: 2

Liga Nações: 4 (1 na fase de grupos + 3 na fase final)

Particulares: 17

- Ranking de Portugal:

1. Cristiano Ronaldo: 101

2. Pauleta: 47

3. Eusébio: 41

- Ranking de seleções:

1. Ali Daei (Ira) 109 golos

2. Cristiano Ronaldo (Por) 101

3. Ferenc Puskas (Hun) 84

- Ranking europeu de seleções:

1. Cristiano Ronaldo (Por): 100 golos

2. Ferenc Puskas (Hun/Esp): 84

3. Sándor Kocsis (Hun): 75