"Os adeptos poderão apontar o telemóvel para o Rafa e ver em tempo real a estatísticas dele"

Por António Botelho 09 Abril, 2021 • 19:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É o primeiro estádio a ter 5G em Portugal. A NOS, que patrocina o Benfica, instalou a quinta geração móvel no estádio da Luz, que irá permitir aos 65 mil adeptos e a toda a estrutura encarnada beneficiarem das características desta nova tecnologia. Rui Costa esteve esta manhã no relvado do estádio do recinto das águias a apresentar este projeto e explicou as vantagens desta revolução tecnológica para os adeptos benfiquistas.

Ter rede 5G no estádio vai permitir aos adeptos ter internet até dez vezes mais rápida, downloads e uploads quase instantâneos, fazer vídeo chamadas sem interrupções e ter novas experiências utilizando a realidade virtual e aumentada. O vice-presidente do Benfica dá alguns exemplos: "Apontar o telemóvel para um jogador, imaginem o Rafa, e ver em tempo real a estatísticas dele ou o seu histórico de performance no Benfica. Ou por exemplo, vão poder ver a velocidade a que um remate foi desferido. Poderão também escolher entre várias câmaras que estão a filmar o jogo, acompanhar a jogada pelo ângulo que mais desejam e, claro, ver todas as repetições ao momento", exemplifica Rui Costa.

O 5G permite um estádio mais ligado e mais sofisticado, com mais informação e partilha, sobretudo, tudo isto com maior velocidade. Mas não é só aos adeptos que traz benefícios. Rui Costa explica que também a equipa principal ganha com esta tecnologia: "A comunicação entre os técnicos que estão a ver o jogo da bancada e o banco será muto mais eficaz, as palestras ao intervalo terão imagens muito mais oportunas para o momento. Vão ser criadas uma série de coisas que nos permite ser cada vez melhores e estar cada vez mais preparados para as necessidades que um jogo de futebol exige."

O Benfica é pioneiro com esta tecnologia em Portugal e Rui Costa enaltece o feito: "sublinho que este é um momento que nos enche de orgulho. É um privilégio anunciar que o estádio do Sport Lisboa e Benfica é o primeiro com cobertura de rede 5G em Portugal", acrescentando que esta transformação no estádio da Luz vai "mudar a forma como as pessoas vão ver o futebol e aproximar ainda mais o Benfica dos seus sócios, adeptos e simpatizantes", vinca o dirigente das águias.

O Benfica quer ter o mais rápido possível o 5G a funcionar no estádio, assim que os adeptos regressem à Luz. O leilão 5G ainda a decorre, por isso, ainda não há uma data de arranque para os serviços comerciais da quinta geração móvel no país.