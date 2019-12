Os candidatos de sempre em cidades trocadas

© Pixabay

Por João Nuno Coelho 06 Dezembro, 2019 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Antes da 13.ª jornada do campeonato já é quase certo que o título vai ser discutido entre os vencedores das últimas 18 ligas - e que conquistaram entre si 36 das últimas 40 - protagonizando ainda a maioria esmagadora dos grandes despiques pelo título das décadas mais recentes. Curiosamente, nesta ronda o Benfica visita o Porto e o FC Porto desloca-se a Lisboa, com maiores dificuldades, em termos teóricos, reservadas para as águias.

BOAVISTA - BENFICA (sexta, 20.30)

A dificuldade da missão encarnada justifica-se por dois fatores principais: por lado, este é um confronto com um histórico e em casa alheia. Basta olhar para os números para perceber isso. Em 61 jogos em casa do Boavista, o Benfica venceu 27 vezes mas também perdeu muitas (14), sobrando ainda imensos empates (20).

Por outro lado, este é o melhor Boavista desde que a equipa voltou à I Liga (em 2014/15), ocupando o quinto lugar da prova, a apenas 2 pontos do quarto, o Sporting.

Mas vamos por partes: o Benfica já passou períodos importantes sem ganhar no Bessa, o mais prolongado dos quais entre 1996 e 2006, quanto esteve 9 jogos sem vitórias (4 derrotas e 5 empates). Claro que após o regresso dos axadrezados ao convívio dos grandes, a missão tem sido mais fácil para os lisboetas (3 vitórias em 5 jogos), mas mesmo assim já perderam (2-1 em 2017/18). E é de realçar que na condição de visitante o Benfica só perdeu 3 vezes nas três últimas ligas e não foi perante outro grande: aconteceu face ao Boavista, frente ao Portimonense e perante o Belenenses SAD.

A partida desta sexta-feira promete ainda mais espinhos para os comandados de Bruno Lage dado o bom momento do Boavista: desde 2005/06 que não ocupava o quinto lugar da prova depois do final do primeiro terço e as duas últimas equipas a vencerem no Bessa foram Sporting (jornada 25 da liga passada, a 9 Março) e o Porto (há duas jornadas atrás, a 10 Novembro. Entre esses dois jogos, o Boavista somou 6 triunfos e 3 empates em casa. Um bom registo.

Aliás, as panteras têm um registo geral impressionante desde a chegada de Lito Vidigal ao banco, à jornada 20 da liga transata: somaram um total de 46 pontos na prova, o que supera o registos de Braga e Vitória de Guimarães, apenas ficando atrás do dos 3 grandes.

O Boavista vem de uma vitória num campo complicado, o do Santa Clara (e o Benfica que o diga). E acima de tudo é um conjunto difícil de bater, até pela sua forma de jogar (e de não deixar jogar o oponente): é a equipa com menos posse de bola do campeonato; a segunda com mais faltas cometidas (18/jogo), a que tem mais cartões amarelos (total de 42) e a que mais duelos aéreos ganha (20.8/jogo). Ora o Benfica é um conjunto com características opostas: o que tem menos faltas cometidas, o segundo com mais posse de bola e um das piores no número de duelos aéreos ganhos. Está-se mesmo a ver o tipo de jogo que nos espera: o Benfica a fazer as despesas ofensivas e o Boavista a jogar no erro do adversário.

A isto acrescente-se que os portuenses sofrem poucos golos (apenas 8), embora também marquem poucos (11).

PROBABILIDADADES NR: Boavista 14% / Empate 19 %. / Benfica 67%

SPORTING - MOREIRENSE (domingo, 20.00)

O Sporting disse praticamente adeus às suas aspirações ao título (e nem estamos no Natal) com a derrota em Barcelos. Se calhar ainda mais grave foi a péssima exibição realizada, depois de 3 vitórias consecutivas para todas as competições (sem sofrer golos). Mas perante o Gil Vicente os leões fizeram um jogo paupérrimo: apenas três ocasiões de golo construídas (tantas quantas as do adversário) e somente sete remates efetuados (todos eles após o minutos 43 de cada uma das partes do jogo...).

É um facto que a jogar em casa a equipa com Silas tem ganho sempre (2 triunfos no campeonato e 3 vitórias na Liga Europa, com saldo de 12-2 em golos), mas as derrotas em Alverca, Tondela e Barcelos deitam tudo a perder.

A favor dos leões está o péssimo registo forasteiro do Moreirense: é uma das únicas 4 equipas do campeonato que ainda não ganharam fora de casa (juntamente com os dois últimos classificados, Aves e Paços, e o Vitória de Setúbal), contando com 3 empates e 3 derrotas.

O conjunto de Vítor Campelos parece agora um pouco mais realista, depois de ter tentando impor um futebol de posse e algum romantismo. Assim, venceu o último jogo (3-2 ao Aves) e empatou os 4 anteriores, como reação a 3 derrotas consecutivas que puderam em risco o lugar de Campelos. E note-se que dois desses empates aconteceram em campo difíceis (Vila do Conde e Famalicão, onde o Moreirense esteve a perder por 3-0 a 25 minutos do fim).

Apesar de tudo, o Sporting que se cuide com o interessante aproveitamento de remate do Moreirense: remata pouco (9.8/jogo), mas é o sexto melhor ataque do campeonato (16 golos). No entanto, é também um dos piores ataques (6º pior, com 17 golos concedidos), para o que contribui muito o facto de ser a 2ª equipa que mais remates concede (16.8/jogo).

Historicamente, o Sporting não costuma ter grandes problemas caseiros com o Moreirense, que apenas empatou uma vez em Alvalade num total de 9 jogos.

PROBABILIDADADES NR: Sporting 78% / Empate 16% / Moreirense 6%

BELENENSES - PORTO (domingo, 20.00)

Por respeito ao CF Belenenses, não utilizamos o histórico do Porto-Belenenses. Ficamo-nos pois pelo 3-2 a favor do Porto no Jamor na época passada.

Claro que não jogar em casa (e nem ter casa, na verdade) não ajuda nada a equipa lisboeta. E a verdade é que no Jamor apenas venceu os dois últimos dos campeonato (Paços e Aves), sendo derrotado pelas equipas bem colocadas na tabela (Benfica, Boavista e Rio Ave).

Não é por acaso que sendo 12º no campeonato, ocupa o 15º lugar do ranking nos jogos caseiros, com 2 vitórias e 3 derrotas (4 golos marcados e 7 sofridos). O mesmo se passou na época passada: 11º em casa, 8º fora.

A equipa de João Carlos Pereira tem ainda um dos piores saldos de golos no campeonato: 9 marcados /18 sofridos, o que corresponde ao 15º ataque e à 15ª defesa da prova, sendo que é a 2ª equipa que menos remata (8.8/jogo) e menos acerta no alvo (2.8) e ainda a 3ª formação que mais remates permite (14.8).

Do lado do Porto, a eficácia ofensiva continua a estar muito concentrada nas bolas paradas e nos ataques rápidos. Dos 24 golos marcados no campeonato, 13 surgiram na sequência de bolas paradas e 7 em jogadas de ataque rápido. Sobram apenas 4 tentos com origem em ataques organizados.

Dados que poderão ser um importante aviso para o Belenenses SAD que, por acaso, até sofre pouco em lances de bola parada (3 no total de 18).

PROBABILIDADADES NR: Belenenses SAD. 10% / Empate 15% / Porto 75%