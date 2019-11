Os destaques da quarta eliminatória da Taça de Portugal

Por João Nuno Coelho 23 Novembro, 2019 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Neste fim de semana de Taça há dois jogos cabeças-de-cartaz: num defrontam-se as equipas com os melhores desempenhos nos campeonatos nacionais da presente temporada (Vizela-Benfica) e noutro estão frente a frente formações de topo do ranking da competição (Porto-V.Setúbal)

Pub Pub

Vizela-Benfica (sábado, 20h30)

Pub Pub

Os dois melhores registos competitivos dos campeonatos nacionais encontram-se em Vizela, com lotação esgotada (6.000 espetadores): o Benfica com 10 vitórias e 1 derrota na I Liga, e o FC Vizela com 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota na Série A do Campeonato de Portugal (terceiro escalão).

Os vizelenses igualam os encarnados noutro dado: 25 golos marcados em 11 jogos disputados no seu campeonato, e que é também o melhor registo dos "Nacionais".

Os minhotos têm sido fortes entre portas, onde apenas perderam dois pontos, na mais recente jornada do campeonato, num empate a zero com o São Martinho. Já na Taça de Portugal somam duas vitórias fora de casa, por 3-0 em Pedras Rubras (da Série B do Campeonato de Portugal) e por 3-1 no campo do Casa Pia, da II Liga, o que constituiu relativa surpresa.

O Vizela é treinado por Álvaro Pacheco, que depois de uma época no Fafe, onde começou a carreira de treinador principal (antes fora adjunto de Miguel Leal, por exemplo no Boavista e no Moreirense), tem apostado forte nos jogadores portugueses do plantel vizelense: nos onze jogadores mais utilizados nesta temporada 8 são portugueses. Destaque para os goleadores Diogo Ribeiro, com 7 golos na temporada (5 no campeonato e 2 na Taça), de 28 anos, formado no Sporting; e André Soares (5 golos, todos no campeonato), de 29 anos, formado no Braga e no Benfica.

O entusiasmo pela visita do Benfica tem sido enorme em Vizela, onde há muitos adeptos encarnados. A verdade é que o Vizela só esteve uma época na I Liga (84/85) e não tem tradição especial na Taça (apenas 42º em termos de vitórias em jogos da competição). Só por 8 vezes na sua história chegou aos oitavos de final e em duas ocasiões aos quartos de final. Quando deu mais nas vistas foi eliminado pelo Sporting: a última vez que esteve nos oitavos em 2008 (2-3) e nas duas únicas vezes que alcançou os quartos (4-1 em 1989 e 2-0 em 1984, sempre em Alvalade).

Quanto ao historial entre Vizela e Benfica é claramente favorável ao segundo: 3 jogos/3 vitórias, duas para o campeonato (84/85, 5-1 n Luz e 1-2 em Vizela) e uma para a Taça da Liga 2016/17 (4-0 em Lisboa).

Convém ainda recordar que o Benfica só não ganhou um jogo no total de 14 jogos disputados fora em competições internas desde a chegada de Bruno Lage: a 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal em Alvalade, na época passada.

Probabilidades Números Redondos: 5% Vizela / 10% empate / 85% Benfica

Porto-V. Setúbal (domingo, 17h30)

O Vitória de Setúbal tem um dos piores registos históricos recentes no reduto do Porto: 3 empates em 30 anos, o resto são derrotas. E mesmo em Setúbal, neste espaço temporal, o melhor que conseguiu foram também 3 empates. A última vitória sadina em casa do Porto aconteceu em 1989, interrompendo nessa altura uma longa série portista sem perder em casa para Liga, que durou entre Dezembro de 1981 e Maio de 1989.

Claro que um jogo de Taça é sempre especial até porque há tendência para os maiores clubes fazerem gestão do plantel. Mas é igualmente um fato que este Porto tem sido imperial nos jogos em casa para competições nacionais na presente temporada: 6 jogos / 6 vitórias, 24 golos marcados - 0 sofridos.

Inegável é que o Vitória tem uma tradição forte na Taça, sendo que uma das únicas 5 vitórias de sempre dos sadinos no campo do Porto foi para esta competição, além de que nas eliminatórias entre as duas equipas o saldo é bastante equilibrado: 7 para o Porto, 4 para o Vitória, embora as últimas 3 rondas tenham caído para o lado portista.

Os de Setúbal estão no 6º lugar do ranking de jogos ganhos na competição e no 5º em termos de palmarés, com 3 taças ganhas, a par do Belenenses. Melhor fora do círculo dos grandes só o Boavista, com 5.

Outro dos motivos de interesse do jogo deste domingo é a estreia do terceiro treinador da temporada no Vitória. Depois de Sandro e Mayong, é a vez do espanhol Julio Velasquez, que com certeza quer manter a característica mais positiva da equipa até ao momento - a capacidade defensiva. A formação do Sado tem a 3ª melhor defesa do campeonato, com 7 golos (e, destes, 4 foram sofridos no Dragão na segunda jornada).

O problema da equipa tem sido marcar golos: apenas 3, o que corresponde ao pior ataque da prova, sendo que só um foi apontado fora de casa (sinónimo de 3 derrotas e 2 empates), embora tenha perdido por apenas 1-0 na Luz e em Vila do Conde.

Probabilidades Números Redondos: Porto 80% / Empate 15% / V. Setúbal 5%